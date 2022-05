BCF: Angeschlagen, aber die Pflicht erfüllt

Von: Oliver Rabuser

Mit zwei Toren brachte Peter Schubnell (Mi.) den BCF Wolfratshausen in Großhadern auf 4:5 heran, doch am Ende verlor die mit zahlreichen angeschlagenen Akteuren angetretenen Gäste mit 4:6. © hans lippert

Eine Woche nach viel kritisierten Spielabsage gegen Haidhausen hat der BCF Wolfratshausen wieder eine Mannschaft zusammengekratzt und ist in Großhadern angetreten. Am Ende stand eine 4:6-Niederlage.

Großhadern/Wolfratshausen – Ob die Kritiker an der letztwöchigen Spielabsage des BCF Wolfratshausen nun milder gestimmt sind? Die Farcheter haben am Samstag für das Match beim TSV Großhadern tatsächlich eine Mannschaft auf den Platz geschickt. Und mit teils unfitten oder angeschlagenen Spielern reichte es für die Flößerstädter nach einem zwischenzeitlichen 0:4-Rückstand fast noch zu einem Punktgewinn. Allerdings ging die 4:6-Niederlage auf Kosten eines weiteren Ausfalls: Denn bei Musti Kantar brach die noch nicht ausgeheilte Verletzung wieder auf. Für den Routinier ist die Saison damit vorzeitig beendet.

Wie sehr Mitch Rödl die Kritik an der Spielabsage vor einer Woche genervt hat, zeigte seine süffisante Reaktion auf die Frage, ob das Auflaufen in Großhadern im Nachhinein betrachtet sinnvoll gewesen wäre. „Ich wollte nicht wieder schuld daran sein, wenn Denklingen verliert“, antwortete der BCF-Coach zynisch. Adrian Neumeier, der sich ob einer Knieverletzung im Tor kaum bewegen konnte, war an den Gegentreffern dennoch schuldlos. „Schlecht gestanden, schlecht verteidigt“, urteilte Rödl. Da war nicht nur die Luft raus, sondern herrschte schon Vakuum. Zu diesem Zeitpunkt wäre der Coach über das spätere Endergebnis froh gewesen. Doch ganz wehrlos abschlachten wollten sich die Wolfratshauser von den spielerisch limitierten Gastgebern dann auch nicht. Mit der Hereinnahme von Kantar, Ralf Schubnell und Leon Hölting kam neuer Schwung. „Plötzlich war mehr Frische auf dem Platz“, beobachtete Rödl. David Rose brach den Bann, indem er einen weiten Diagonalball von Timon Hummel einschob. Beim 2:5 spielte Kantar von der Seite überlegt in den Rückraum, von wo Kayra Arikan verwandelte. Der wiederum war Initiator des dritten BCF-Treffers, den Peter Schubnell besorgte. Und genau der Schubnell markierte dann mit einem Freistoß aus 35 Metern sogar noch das Tor des Tages. „Perfekt getroffen“, lobte der Trainer, begleitet von der Mutmaßung, dass unter normalen Umständen der Ausgleich locker drin gewesen wäre. Aber dann verfielen seine Mannen noch einmal kurz in alte Muster und luden den TSV zum entscheidenden Torerfolg ein.

TSV Großhadern - BCF Wolfratshsn. 6:4 (2:0) - Tore: 1:0 (8.) Rudnik, 2:0 (38.) Taverna, 3:0 (51.) Rudnik, 4:0 (53.) Zielinski, 4:1 (90.) Rose, 5:1 (68.) Foltz, 5:2 (72.) Arikan, 5:3, 5:4 (75.,77.) P. Schubnell, 6:4 (84.) Pautz. – Schiedsrichter: Angerer (Böbing). – Zuschauer: 100.

BCF: Neumeier (46, Klinkmüller) – Milic, Hummel, Bonic, Eismann (46. Hölting), Arikan, P. Schubnell, Rödl (55. R. Schubnell), Riose, Lehr, Spreiter (62. Kantar).