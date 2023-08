BCF-Coach Tarkan Demir: „Wir sind noch lange nicht da, wo wir hinwollen“

Von: Oliver Rabuser

Zwei Spiele, zwei Siege: Für den BCF Wolfratshausen um Patrick Weilguni (am Ball) und Ralf Schubnell läuft es bestens. Auch im heutigen Heimspiel gegen Wacker München möchten die Farcheter die Punkte kassieren. Foto: or © or

Der BCF Wolfratshausen hat nach zwei Spieltagen eine weiße Weste. Die Elf von Tarkan Demir möchte am Dienstag gegen Aufsteiger Wacker München nachlegen.

Wolfratshausen – Siegreiche Spiele sind zweifelsohne das beste Stilmittel, um nicht beeinflussbare Sachverhalte bestmöglich zu kompensieren. So ist der BCF Wolfratshausen eingedenk zahlreicher Ausfälle bestens beraten, nach zwei Spieltagen mit optimaler Punktausbeute Bescheidenheit walten zu lassen. Dennoch: Mit einem Heimdreier gegen den FC Wacker München am heutigen Dienstag (18..30 Uhr) wäre der mit Abstand beste Saisonstart seit Jahren perfekt.

Tarkan Demir will spielerisch noch mit dem BCF Wolfratshausen zulegen

Intensives Auslaufen war am Sonntag wichtiger denn je. Denn nach dem 3:1-Erfolg in Denklingen geht es im Eiltempo weiter. Kurz besprachen sich Tarkan Demir, Marcus Männer und die Spieler, wie man denn mit dem Montag verfahren sollte. Ziemlich einstimmig reifte dann beim BCF-Konglomerat die Erkenntnis, dass ein freier Abend nicht schaden dürfte. „Ich sehe sie dann am Dienstag vor dem Spiel topfit wieder“, unterstellt der Cheftrainer seinen Kickern einen vernünftigen Umgang mit der belasteten Muskulatur.

Nun steht Demir weiter erst am Anfang seiner Arbeit. Die Fortschritte aber gefallen ihm, weil man sie als solches erkennt. „Man sieht, dass mir der Teamgedanke am wichtigsten ist“, hält der 46-Jährige fest. Eine erste Bestandsaufnahme – mehr nicht. „Wir sind noch lange nicht da, wo wir hinwollen“, bekräftigt der Tölzer. Soll heißen: Kraft, Ausdauer und Kampf nähern sich einer anspruchsvollen Norm an. Ausbaufähig ist hingegen das gemeinschaftliche Wirken mit Ball. „Wir wollen mehr über das Spielerische kommen, denn wir haben die Leute dazu“, gibt Demir zu bedenken. Stimmt zumindest teilweise. Denn mit Marinus Estner und Jonas Fottner fehlen gelernte Flügelspieler noch mehrere Wochen. Und auch Manuel Spreiter verletzte sich in Denklingen an alter Stelle.

„Unser Stadion soll sich in der Liga zu einer Festung etablieren.“

Klarheit gibt es derweil in Sachen Teamhierarchie: Ralf Schubnell bleibt Spielführer, Bernhard Kresta wird sein Stellvertreter. Damit wollte Demir demonstrieren, dass Neue beim BCF willkommen sind, zudem Fleiß sich bezahlt macht: Kresta fehlte bislang bei keinem Training.

Die heutigen Gäste aus Sendling sind für Demir die große Unbekannten. Einzig mit Angreifer Daniel Krajina hat er sich beschäftigt, wollte ihn nämlich gerne nach Farchet lotsen. Dass Wacker seine Auftaktniederlage in Habach durch den 1:0-Erfolg über Jahn Landsberg ausgebügelt hat, spricht für eine gewisse Qualität in den Reihen der Münchner. Dem gegenüber steht ein hehres Ziel aus BCF-Sicht: „Unser Stadion soll sich in der Liga zu einer Festung etablieren.“ (OLIVER RABUSER)

BCF Wolfratshausen

Neumeier - Weilguni, Barrie, Kresta, Thankgod - Schubnell, Ivic, Ratte, Eismann - Kocyigit, Kantar, - Halilovic, Reitel, Zielinski, Bares, Geci, Mastoridis, Hölting