BCF-Coach Demir: „Wer bringt uns auf welcher Position weiter ?“

Von: Oliver Rabuser

Mehr Neuzugänge als Abgänge hat der BCF Wolfratshausen vor der Saison 2023/24 zu verzeichnen: (hinten, v.li.) Technischer Leiter Hans Wiedner, Mahir Halilovoc, Mohamed Barrie, Bernhard Kresta, Ardian Geci, Emmanuel Ojo, Co-Trainer Marcus Männer, (vorne, v.li.) Trainer Tarkan Demir, Marinus Estner, Fatih Kocyigit, Tahir Dalgin, Humble Thankgod und Jonas Fottner. Nicht auf dem Bild sind Daniel Zielinski und Dennis Veliqi. © or

Gleich mit zwölf Neuzugängen ist Bezirksligist BCF Wolfratshausen in die Saisonvorbereitung gestartet. Am Samstag steht das erste Testspiel gegen den SV Manching auf dem Programm.

Wolfratshausen – Mit einem Dutzend Neuzugängen und dem neuen Trainergespann Tarkan Demir und Marcus Männer ist Fußball-Bezirksligist BCF Wolfratshausen in die Saisonvorbereitung gestartet. Dass irgendwann ein Umbruch im Team erfolgen musste, stand anhand der Altersstruktur des Kaders längst fest. Jetzt aber nimmt die Neugestaltung konkrete Formen an. „Das geht nur, wenn wir uns in der Breite verstärken“, betont Chefcoach Demir.

In der Tat übertrifft die Zahl an Novizen die der Abgänge deutlich. Die Aufgabe des 46-Jährige ist es nunmehr, die vielen Kicker „bei Laune“ zu halten. Das Spektrum der Neuen erstreckt sich über sämtliche Altersbereiche, deckt aber auch alle Mannschaftsteile ab. Ungleich wichtiger findet Demir die regionale Verbindung der Zugänge. Mit Ausnahme von zwei Kickern sei das gegeben, weswegen die Neulinge „relativ schnell“ den Bezug zum Verein herstellen werden.

Die vakante Stelle im Farcheter Tor besetzt Mahir Halilovic. Der Keeper kommt vom just abgestiegenen Ligakonkurrenten SC Unterpfaffenhofen, gleichermaßen aber auch auf Vermittlung von Niki Ostojic. Der frühere BCF-Torwarttrainer steht aktuell in Diensten des TSV 1860 München, wo er bei einem Probetraining auf Halilovic aufmerksam wurde. Mit Mohammed Barrie, Ardian Geci und Humble Thankgod lotste Demir ein Trio vom FC Penzberg an die Kräuterstraße. Barrie sei ein „defensiv und körperlich starker Spieler“, der nach dem Weggang von Timon Hummel zu einem wichtigen Faktor in der Innenverteidigung werden könnte, zugleich auf der Sechs spielen kann. Auch Geci bedient die zentrale Achse flexibel als Sechser, Zehner, oder Stürmer. „Wir bauen ihn dort ein, wo der größte Bedarf ist“, hält der Coach fest. Thankgods Befähigung liegt derweil im defensiven Außenbereich.

Marinus Estner (26) und Jonas Fottner (21) sind für die Außenbahnen vorgesehen. „Auf den Flügeln besteht Vakanz“, betont Demir, der beide Kicker aus seiner Zeit beim SC Rot-Weiß Bad Tölz kennt. Gleiches gilt für Fatih Kocyigit, der als Spielgestalter vorgesehen ist. Im Sturm hofft Demir auf die Wucht von Emmanuel Ojo. Der 23-Jährige kommt vom SC Fürstenfeldbruck und wird vom Coach ob seiner Größe und Robustheit als „klassischer Mittelstürmer“ gesehen. Neu sind auch Dennis Veliqi (19) aus der U19 des TuS Geretsried und Tahir Dalgin (27) von Genclikspor Tölz.

Das Ressort Routine bedienen Bernhard Kresta und Daniel Zielinski. Der 33-jährige Kresta war zuletzt beim MTV Berg aktiv, ist aus seiner Zeit bei der DJK Waldram bestens bekannt. „Ein Linksfuß ist immer wichtig für eine Mannschaft“, merkt Demir an. Der ein Jahr jüngere Zielinski war Teil der Abstiegsmannschaft des TSV Großhadern und nach Wohnsitzwechsel nach Geretsried auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Nachdem Gattin Emma bereits bei den BCF-Frauen kickt, bot sich der Wechsel nach Farchet förmlich an.

Demir muss nun in den nächsten Wochen ausloten, „wer uns auf welcher Position weiterbringt“. Demnach dienen die ersten Testspiele – darunter auch der Aufgalopp am Samstag (14 Uhr) gegen den SV Manching – der Integration und des Sammelns vom Erkenntnissen. Eine Stammformation wird sich frühestens in den beiden finalen Tests heraus kristallisieren. Ambition und Leistungsbereitschaft vorausgesetzt, haben alle Neulinge die gleiche Chance: „Es gibt wenige, die in meinem Konstrukt gesetzt sind“, nennt Demir allein Kapitän Ralf Schubnell und Musti Kantar als feste Größen. Für alle anderen gilt: „Wer die Chance nutzt, ist drin in der Mannschaft.“

Testspiele des BCF Wolfratshausen BCF - SV Manching (Sa., 24. Juni, 14 Uhr), BCF - FC Aschheim (Sa., 1. Juli, 14 Uhr), BCF - SV Aubing (Sa., 8. Juli, 14 Uhr), BCF - TSV Solln (Sa., 15. Juli, 14 Uhr), SV Münsing - BCF (So., 16. Juli, 15 Uhr), TSV Eching - BCF (Fr. 21. Juli, 19.30 Uhr).