BCF-Coach Fleischer: „Dürfen uns nicht auf die direkten Duelle verlassen“

Mit der Rückkehr von Paul Müller (am Ball) erhofft sich der BCF Wolfratshausen mehr Stabilität in der Defensive im heutigen Heimspiel gegen den Tabellenfünften SV Aubing.

Wolfratshausen gegen aufstrebende Aubinger

Von Oliver Rabuser schließen

Auch wenn die wichtigen Duelle gegen Großhadern und Hellas noch im Terminplan stehen, möchte der BCF Wolfratshausen mit einem Heimsieg gegen Aubing die nächsten Punkte sammeln.

Wolfratshausen – Mit der Abstiegsgefahr ist das so eine Sache beim BCF Wolfratshausen. Man kennt diese Situation aus Bayern- und Landesligazeiten nur zu gut, und gleich nach Beginn dieser Saison drohte der Ballclub mal wieder in den Keller zu schlittern. Als es unter Leo Fleischer als Coach aufwärts ging, die Mannschaft sowohl bei den Resultaten als auch mit ihren Leistungen zu überzeugen wusste, schien das Thema erledigt.

Nicht eingeplant war jedoch der frappierende Rückschritt, den das Team zuletzt unfreiwillig machte. Den Flößerstädtern gelang im neuen Kalenderjahr lediglich ein Dreier – zu wenig um in einer ausgeglichenen Bezirksliga-Staffel gefahrlos zu überleben. Entsprechend gefordert ist der BCF also im Heimspiel gegen den SV Aubing (Sa., 14 Uhr).

Fleischer hat den Trend frühzeitig erkannt und seine Elf bereits seit längerem auf das mögliche Szenario hingewiesen. Nach der 0:3-Abfuhr in Denklingen wird die Ansprache des Trainers gleichwohl deutlicher: „Spätestens nach dem letzten Ergebnis ist jedem Spieler die Ausgangslage klar.“ Keinesfalls dürfe die Mannschaft sich von den anstehenden Partien gegen das bereits abgestiegene Großhadern sowie den knapp hinter dem BCF rangierenden FC Hellas ablenken lassen. Gerade Letztere werden verbissen um jeden einzelnen Zähler ringen. „Wir können nicht sagen, ein Punkt gegen Aubing reicht und danach verlassen wir uns auf die direkten Duelle.“ Also muss gegen die Elf von Ex-Profi Patrick Ghigani ein Dreier her. Nur wie soll der eingefahren werden? Aubing gehört zu den erfolgreichsten Klubs der Rückserie, hat sich konstant an das hintere Ende des Spitzenquartetts herangeschlichen. Fleischer sieht den Ansatz primär im Defensivspiel seines Teams. Viel zu anfällig präsentierten sich die Wolfratshauser seit der Rückrunde. „Kompaktheit herstellen, Abstände verringern“, fordert der Coach. Darüber hinaus im Zweikampf aggressiver zu Werke gehen. Heißt: Zum richtigen Zeitpunkt auch mal dazwischenfunken.

Einer, der sich dafür nicht zu schade ist, ist Matej Bonic. Nach monatelangen Problemen im Leistenbereich inklusive eines operativen Eingriffs arbeitete sich der 23-Jährige wieder nah ans Team heran. „Er geht in Sachen Einsatzbereitschaft voran, ist nicht umsonst unser Kapitän“, erklärt Fleischer, auch wenn 90 Minuten für den Abwehrallrounder noch nicht machbar sind. Die Rückkehr von Paul Müller, Manuel Spreiter und Argjent Veliqi verstärkt Fleischers Zuversicht nach dem erhofften Befreiungsschlag.

BCF Wolfratshausen: Al.Veliqi, Weilguni, Hummel, Rödl, Müller, Schubnell, Kantar, Mbaraka, Diarra, Lehr, Spreiter, Eismann, Ar. Veliqi, Ratte, Bonic, Dötsch,