BCF-Coach Fleischer enttäuscht: „Krasse sportliche Demütigung“

Von: Oliver Rabuser

Schwer enttäuscht war Trainer Leo Fleischer vom Auftritt seines BCF Wolfratshausen in Großhadern. © or/Archiv

Eine peinliche 2:8-Niederlage leistete sich der BCF Wolfratshausen beim Schlusslicht Großhadern

Großhadern/Wolfratshausen – Wie kann so etwas passieren? Beim hoffnungslos abgeschlagenen und deswegen längst als Absteiger feststehenden Tabellenschlusslicht TSV Großhadern hat sich der BCF Wolfratshausen am Sonntag eine an Peinlichkeit kaum zu übertreffende 2:8-Niederlage eingehandelt. Nun ist Leo Fleischer ein eloquenter, stets in seinen Aussagen bedachter Trainer und schlicht nicht der Typ für impulsive Rundumschläge. So riss sich der 26-Jährige natürlich auch nach seinem vorletzten Match an der Seitenlinie zusammen, bewahrte die Contenance. Dass es ihm schwer fiel, war nur bei ganz genauem Hinhören am Timbre seiner Stimme zu erkennen. Und vielleicht daran, dass er stets ein wenig länger überlegte, was er jetzt denn sagen solle.

Was Fleischer ehrt, ist die Tatsache, die Manöverkritik stets kollektiv zu halten. „Persönlich werde ich keinen angehen“, betonte der BCF-Coach mehrfach. Er stellte aber auch klar: „Ich bin brutal enttäuscht.“ Seine Elf habe „alles“ vermissen lassen, was ein mannschaftliches Auftreten ausmache. Warum so ein Desaster nur eine Woche nach dem vorzeitigen Erreichen des Klassenerhalts? Fleischer hatte keine Antwort drauf. Natürlich fiel Ballast von der Mannschaft ab. Noch einen weiteren Abstieg hätte der BCF wohl kaum verkraftet.

Aber dann so etwas. „Es fühlt sich als krasse sportliche Demütigung an“, erlebt Fleischer mal so richtig die Schattenseiten des Trainergeschäfts. „Es geht um die Haltung, wie ich in so ein Spiel reingehen“, wetterte er gegen den Larifari-Modus seiner Eleven.

Schließlich wurde der 26-Jährige noch deutlicher. Die Elf, die dieses Debakel zu verantworten habe, sorge mit Blick auf die kommende Saison für Schaudern. „Dieses Spiel hatte Aussagekraft“, betonte der Coach. Die zahlreichen Gegentore fasste Fleischer als „viele Kuriositäten und Seltsamkeiten“ zusammen. Einzige Lichtblicke: Die Treffer von Manuel Spreiter ein Schuss innerhalb des Strafraums in die lange Torecke – sowie der Schlusspunkt von Kayra Arikan nach Hereingabe von Furkan Yavuz. OLIVER RABUSER

TSV Großhadern - BCF Wolfratshsn. 8:2 (4:0) - Tore: 1:0 (6.) Pautz. 2:0 (14.) Cosentino, 3:0 (16.) Zelmat, 4:0 (40.) Cosentino, 4:1 (48.) Spreiter, 5:1 (56.) Cosentino, 6:1 (63.) Zelmat, 7:1 (79.) Cosentino, 8:1 (85.) Zelmat, 8:2 (89.) Arikan. – Schiedsrichter: Ankner (Kranzberg). – Zuschauer: 60.

BCF: Herbert - Bonic, Hummel, Mbaraka, Schubnell, Weilguni (46. Yavuz), Arikan, Diarra, Dötsch (60. Graf), Uguz (46. Eismann), Spreiter.