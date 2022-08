BCF-Coach Fleischer: „Es geht um die Zweikämpfe“

Wolfratshauser Heimspiel gegen Berg

Von Oliver Rabuser

Nach zwei Spieltagen wartet Bezirksliga-Schlusslicht BCF Wolfratshausen noch auf die ersten Tore und Punkte. Mit beidem soll es im Heimspiel gegen den MTV Berg klappen.

Wolfratshausen – Hilft ein Derby-Hit gegen den Blues im Sturm? Zwei Ziele haben sich die Fußballer des BCF Wolfratshausen für ihr Bezirksliga-Heimspiel am heutigen Mittwoch (18.30 Uhr) gegen den MTV Berg gesetzt: Die ersten Punkte auf der Habenseite, zunächst aber überhaupt mal der erste Torerfolg im dritten Anlauf. Andernfalls droht den Farchetern von Beginn weg eine Statistenrolle als Hinterherläufer.

Die Steigerung war offenkundig. Besser aufgestellt, organisierter in der Methodik – mit dieser Quintessenz lässt sich das Gastspiel beim SC Unterpfaffenhofen (0:2) vom Saisonauftakt gegen FC Garmisch (0:3) ganz gut unterscheiden. „Das zweite Spiel war deutlich besser“, bekräftigt Leo Fleischer. Man könne lediglich mit dem Ergebnis nicht zufrieden sein. So ganz reicht die Einschränkung des Farcheter Co-Trainers freilich nicht. Schließlich führten unangenehme Widrigkeiten trotz augenscheinlicher Überlegenheit zur neuerlichen Niederlage. Fleischers Ergänzung: „Die Besetzung des eigenen Strafraums muss besser, und die Konteranfälligkeit weniger werden.“

Längst ist der Entwicklungsstand der völlig neu formierten Mannschaft nicht am Optimum angekommen. „Es wird immer Ausreißer nach oben und unten geben“, ist sich der Übungsleiter mit Blick auf die Leistungskurve sicher. Hilfreich wäre fraglos eine verlässliche Stammelf, die je Spieltag allenfalls punktuell verändert werden muss – schwierig in Wolfratshausen. Wobei es diesmal gar nicht so schlecht aussieht. Fleischers Ankündigung eines „nahezu unveränderten Kaders“ lässt zumindest hoffen. Einzig Kayra Arikan ist verhindert; ihn könnte Anto Stipic auf der Sechs Eins zu Eins ersetzen.

Ein paar Fragezeichen gibt es noch: Reicht beim angeschlagenen Musti Kantar die Kraft, und wenn ja, wie lange? Steht Paul Müller als Stabilisator der Defensive zur Verfügung? Entscheidet sich beides kurzfristig. Fleischer hat sich beide Begegnungen der Berger angesehen. Bei der 0:2-Niederlage in Bad Heilbrunn vor Ort („Sie waren komplett unterlegen“), beim 2:1-Erfolg gegen Penzberg via Internet-Stream. „Zwei völlig unterschiedliche Spiele“, fasst Heinz Tochtermanns Assistent zusammen. Gleichwohl wissend, dass die Elf von Wolfgang Krebs eine „eingespielte Truppe“ sei, die wenige Veränderungen zu verdauen hat. „Es wird ein 50:50-Duell, und es geht um die Zweikämpfe“, so Fleischer. or

BCF Wolfratshausen: Oppolzer – Weilguni, Hummel, Kukrica, Reitel, Stipic, Kantar, Mbaraka, Diarra, Lehr, Spreiter - Eismann, Papic, Bislimi, Müller (?).