BCF-Coach Fleischer hadert: „Unfassbare viele individuelle Fehler“

Wenig stabil präsentierte sich die Hintermannschaft des BCF Wolfratshausen um Timon Hummel (re.) bei der 0:5-Niederlage in Neuried.

Wolfratshauser 0:5-Niederlage in Neuried

Von Oliver Rabuser

Der BCF Wolfratshausen hat mit einer 0:5-Niederlage in Neuried einen möglichen Befreiungsschlag gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt verpasst.

Neuried/Wolfratshausen – Der Plan des BCF Wolfratshausen, mit einem Dreier beim direkten Konkurrenten TSV Neuried die Weichen nahezu endgültig auf Klassenerhalt zu stellen, wurden durch eine 0:5-Niederlage komplett ad absurdum geführt. Dadurch stehen die Farcheter am kommenden Samstag gegen den strauchelnden SV Raisting weiterhin gehörig unter Druck.

Leo Fleischer war nach der Partie jedenfalls komplett bedient. Der Coach sah eine perfide Mischung aus „unfassbar vielen individuellen Fehlern“, aber auch Unstimmigkeiten zwischen den Mannschaftsteilen oder in puncto Reaktionsschnelligkeit. Bestes Beispiel: Anstatt nach vorne, wurde ein Einwurf „quer ins Feld“ geworfen. Neuried eroberte problemlos den Ball, Adama Diarra präsentierte sich zu zweikampfschwach auf dem Flügel und in der Mitte stand Maximilian Schwahn völlig frei zwischen Patrick Weilguni und Timon Hummel – 0:1. Beim zweiten Treffer der Würmtaler ließ die BCF-Hintermannschaft einen Flugball aus dem Mittelkreis im Sechzehner aufsetzen, um dann das entscheidende Kopfballduell zu verlieren. Auf Hummels Kappe ging schließlich das 0:3: Sein Rückpass auf Keeper Adrian Neumeier geriet zur Steilvorlage für Schwahn.

Fleischer betont, dass seine Elf „nicht schlecht gespielt“ habe. Aber mit so einem Abwehrverhalten gewinne man in der Bezirksliga nicht den kleinsten Blumentopf: „Wir haben zu sehr den Drang, alles spielerisch zu lösen.“ Zu oft quer und flach geht zwangsläufig mit einer erhöhten Fehleranfälligkeit einher. Kantar verpasste nach starker Vorarbeit von Fabio Ratte das 1:1, weil der Ball im letzten Nu versprang. Und selbst nach dem 0:3 wäre eine Wende möglich gewesen, wenn eine der BCF-Chancen den Weg ins Tor gefunden hätte. „Aber der erste Dominostein, der weitere umstößt, wollte nicht fallen“, bedauerte der Übungsleiter.

Bei den Neuriedern purzelten die Spielfiguren hingegen weiter in lustigen Mustern. Das 0:4 resultierte aus einem Konter. Und beim 0:5 wurde ein BCF-Akteur am Spielfeldrand behandelt, während zudem auch noch Amani Mbaraka eine Zeitstrafe abbrummte. or

TSV Neuried - BCF Wolfratshsn. 5:0 (3:0) -Tore: 1:0 (2.) Schwahn, 2:0 (21.) Greger 3:0 (45+1) Schwahn, 4:0 (60.) Maier, 5:0 (72.) Topic. – Schiedsrichter: Marcel Buchhorn (Waldkraiburg). – Zuschauer: 150.

BCF: Neumeier – Weilguni, Hummel, Rödl, Müller, Schubnell, Kantar, Diarra (46. Spreiter), Mbaraka, Dötsch (72. Bonic), Ratte (61. Uguz).