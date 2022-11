BCF-Coach Fleischer: „Kein anderer Gegner hat uns so große Probleme bereitet“

Wolfratshausen verliert in Garmisch mit 1:3

Eine schwache erste Halbzeit leistete sich der BCF Wolfratshausen in Garmisch und verlor am Ende beim dominanten Spitzenreiter mit 1:3

Garmisch/Wolfratshausen – Der Spitzenreiter war eine Nummer zu groß. Eine schwache erste Halbzeit entpuppte sich als zu große Hypothek für den BCF Wolfratshausen, der am Samstag trotz eines gefälligen zweiten Durchgangs beim Bezirksliga-Spitzenreiter 1. FC Garmisch-Partenkirchen mit 1:3 (0:2) unterlag. Vor dem Nachholspiel am kommenden Mittwoch beim FC Hellas München (20 Uhr) ist damit die Erfolgsserie der Farcheter von 16 Punkten am Stück gerissen.

Coach Leo Fleischer hatte eine simple Erklärung für die erheblichen Startschwierigkeiten in Garmisch: „Kein anderer Gegner hat uns so große Probleme bereitet.“ Das Auftreten der Werdenfelser war in der Tat dominant. Wenn dann der Gegner auch noch tatkräftig mithilft, fallen die Konsequenzen wenig überraschend aus. Bei den Treffern der Hausherren half der BCF zweimal aktiv, einmal durch Passivität mit. Mitch Rödl eilte hinaus zu Amani Mbaraka, um einen Freistoß an der Seitenlinie kurz auszuführen. Was aber machte Mbaraka? Der verlagerte ohne Not die Seite, übersah beim Zuspiel auf Timon Hummel aber Jonas Poniewaz – besser kann man einen Umschaltmoment nicht einläuten. Selvedin Mesanovic schlenzte den Ball letztlich zum 0:1 an den Innenpfosten des rechten Torwinkels. Kaum passiert, schickte Lukas Kunzendorf eine Freistoßflanke von der linken Strafraumgrenze an den langen Pfosten. Der BCF glotzte, Mesanovic fuhr das Bein aus – 0:2. Fleischer monierte die Vielzahl an Ballverlusten: „Pressing und Gegenpressing des FC ist richtig gut.“

Zwei gute Chancen gab’s trotzdem. So eilte Jona Lehr nach einem Stockfehler alleine auf FC-Keeper Dave Salcher zu, scheiterte aber an dessen flinken Bein. Beim Distanzknaller von Patrick Weilguni fehlten indes wenige Zentimeter.

Fleischer stellte zur Pause um, brachte Anto Stipic für Nico Eismann. Als dann auch noch Adama Diarra mit technisch feiner Ballbehandlung den Rückstand auf 1:2 verkürzte, waren die Farcheter richtig gut im Match. Allerdings fehlten mit einer Ausnahme die guten Tormöglichkeiten. Zudem fiel Manuel Spreiter verletzt aus: Der Farcheter hakelte am Boden liegend gegen Sandu Poplacean nach, bekam dessen Stollen unabsichtlich unterhalb des Auges ab und musste ins Krankenhaus. Stipic holte sich derweil Verwarnung und Zeitstrafe ab. „Das ist ungeschickt“, urteilte der Coach.

Und so kam es in der Nachspielzeit eben zum Lucky Punch für den Aufstiegsanwärter. BCF-Tormann Simon Opppolzer ließ sich in Ballbesitz pflanzen, dann war das Tor leer. „Ist normal, dass du dann irgendwann das dritte Tor kassierst“, so Fleischer.

1. FC Garmisch-Part. – BCF Wolfratshsn. 3:1 (2:0) - Tore: 1:0, 2:0 (6., 13.) Mesanovic, 2:1 (57.) Diarra, 3:1 (90 + 3) Pawlak. – Zeitstrafe: Stipic (82., BCF). – Schiedsrichter: Vincenzo Amoro (FC Rot-Weiß Oberföhring). – Zuschauer: 120.

BCF: Oppolzer – Weilguni, Hummel, Rödl (85. Kukrica), Mbaraka, Schubnell, Kantar, Eismann (46. Stipic), Diarra. Lehr, Spreiter (65. Veliqi).