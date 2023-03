BCF-Coach Fleischer: „Wir sind konkurrenzfähig“

Wolfratshausen erwartet Bad Heilbrunn zum Bezirksliga-Derby

Von Oliver Rabuser

Nach dem 3:3-Remis zum Auftakt gegen Penzberg haben die Fußballer des BCF Wolfratshausen erneut Heimvorteil: Zu Gast ist der SV Bad Heilbrunn, für den das Derby die erste Standortbestimmung nach der Winterpause ist.

Wolfratshausen/Bad Heilbrunn – Mit dem Landkreis-Duell gegen den SV Bad Heilbrunn endet für die Fußballer des BCF Wolfratshausen ihre Bezirksliga-Derbywoche am heutigen Samstag (14 Uhr). Unterm Strich fiel die Standortbestimmung trotz der jüngsten Punkteteilung mit dem 1. FC Penzberg ganz ordentlich aus. Der HSV dagegen startet durch den witterungsbedingten Ausfall am vergangenen Sonntag mit einer kleinen Verspätung aus der Winterpause. Weil sich zugleich der Rückstand zur Tabellenspitze vergrößert hat, ist das Derby für die Elf von Walter Lang richtungsweisend. Spitzenreiter 1. FC Garmisch-Partenkirchen ist nach dem Auftaktsieg in Deisenhofen enteilt, tritt aber heute fast zeitgleich gegen seinen direkten Verfolger SpVgg Haidhausen an. Kein schlechter Zeitpunkt, sich zumindest in puncto Relegationsplatz stärker zu positionieren. Doch da wiegelt Christoph Hüttl gleich mal ab: „Wir sehen das eher entspannter.“ Für den HSV-Sprecher war spätestens seit dem Spiel in Garmisch klar, dass der 1. FC Erster werden wird. Was dahinter passiert, wird sich zeigen. Hüttl sieht den BCF diesmal im Vorteil, weil er eben bereits eine Partie absolviert hat: „Sie sind schon drin und hatten keinen schlechten Start.“ Aber auch ob des kleinen Platzes und der Offensivleute seien die Hausherren im Vorteil: „Wolfratshausen hat kopfballstarke Leute, und auf Kunstrasen ist fast jeder Freistoß schon eine Torchance.“ Doch auch die Heilbrunner Stürmer haben einen klaren Auftrag: „Bälle festmachen und verteilen.“ Hüttl betont, dass man die eigenen Gegenstöße „gut zu Ende spielen“ müsse. Fraglich ist der Einsatz von Tom Pföderl (Knie); definitiv ausfallen wird Andi Specker.

+ Tom Pföderl: Der Einsatz des Heilbrunners ist wegen Knieproblemen fraglich. © Ewald J.Scheitterer

Beim BCF nähert man sich derweil allmählich der Erfolgspflicht. „Wir sind konkurrenzfähig und können mithalten, aber wollen und müssen in den nächsten Wochen schon auch unsere Dreier holen“, stellt Leo Fleischer klar. Den HSV bewundert Wolfratshausens Trainer ein Stück weit. Er spricht von „außergewöhnlicher mannschaftlicher Geschlossenheit“ und einem Team, das sich mit Blick auf die Bereitschaft in Zweikämpfen „nichts vorwerfen“ könne. Ein wenig neidvoll thematisiert Fleischer auch die Strukturen bei den Gästen: „Sie haben kaum Wechsel im Kader, kennen sich alle sehr lange.“ Fleischer weiß um die Komplexität, sich gegen die Heilbrunner zu behaupten: „Sie bekommen gefühlt kaum Gegentore, weil sie die Abstände immer gering halten.“ Heißt für den BCF im Umkehrschluss die „gesamte Breite unseres schmalen Platzes“ in Anspruch zu nehmen. Viele Verlagerungen und Seitenwechsel sollen dazu führen, die HSV-Abwehr „in Bewegung“ zu bringen.

Bei den Farcheter gibt es einige Personalien zu vermelden. Manuel Spreiter ist wieder fit, dafür hat Musti Kantar eine Erkältung erwischt. Verteidiger Paul Müller ist verhindert. Zuwachs gibt’s indes bei den Torhütern: Albin Veliqi, einst in der U19 des TuS Geretsried, schloss sich dieser Woche dem BCF an.

BCF Wolfratshausen: Oppolzer – Weilguni, Hummel, Rödl, Bares, Schubnell, Ivic, Mbaraka, Diarra, Lehr, Spreiter - Al. Veliqi, Glawas, Yavuz, Dötsch, Zguz, Ratte, Kantar.

SV Bad Heilbrunn: Hüttl – Tiedt, Kapfhammer, Flo Schnitzelbaumer, Diemb, A.Pappritz, Krinner, Buchmair, B.Specker, M.Schnitzelbaumer, Lechner - Frau. Schnitzelbaumer, Ammer, Kiechle, Kritzhuhn, M.Pappritz, Keilwerth, Gellner.