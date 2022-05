BCF-Coach Rödl: „Nur noch acht Spieler und kein Torwart“

Bezirksliga Süd: Wolfratshausen sagt Haidhausen-Heimspiel wegen Personalnöten ab

Wegen zu vieler verletzter und erkrankter Spieler muss der BCF Wolfratshausen sein Heimspiel gegen Haidhausen absagen. Die Punkte gehen an den Gegner, was eine faden Beigeschmack ergibt.

Wolfratshausen – Hat sich der Wurm erst einmal richtig eingeschlichen, läuft plötzlich alles schief. Als ob es nicht gereicht hätte, dass die Bezirksliga-Fußballer des BCF Wolfratshausen ihre leisen Ambitionen in Richtung Aufstiegsrelegation mit zwei Heimniederlagen auf bittere Weise begraben musste. Jetzt bricht Mitch Rödl auch noch über die halbe Mannschaft weg: Das für Sonntag geplante Heimspiel gegen die SpVgg 1906 Haidhausen fällt diesem Umständen zum Opfer. Es wird aller Voraussicht nach für die arglosen Gäste gewertet. Ob die Farcheter an den beiden letzten Spieltagen werden antreten können, ist noch offen.

Rödl hat sich die letzten Wochen seiner Trainertätigkeit etwas anders vorgestellt, geißelt die Ereignisse als „faden Beigeschmack zum Ende“. Denn durch die morgige Spielabsage greift der BCF unmittelbar in das Aufstiegsrennen ein: Haidhausen bekommt jene drei Zähler am grünen Tisch zugesprochen, die sich der VfL Denklingen gegen den MTV Berg auf dem Platz erst verdienen muss. „Ich kann mir vorstellen, dass Denklingen das blöd finder. Mir geht es genauso“, beteuert der BCF-Coach. Der einzig mögliche Nachholtermin stieß bei Haidhausen auf wenig Gegenliebe, weil wenige Tage später das vielleicht alles entscheidende Gipfeltreffen mit Denklingen im Kalender steht. „Kann ich vollkommen verstehen“, sagt Rödl.

Aber war eigentlich passiert? Der BCF beklagt seit vergangener Woche zehn Ausfälle, darunter die der beiden Torhüter. War der Einsatz des angeschlagenen Adrian Neumeier zuletzt gegen Pöcking ohnehin schon inakzeptabel, würde man mit einem neuerlichen Einsatz des Keepers mutwillig eine Verschlimmerung der Blessur in Kauf nehmen. Anto Sipic verlängert die stattliche Verletztenliste, die obendrein zwei kranke Akteure und – ja, auch das gibt es ganz offensichtlich entgegen der allgemeingültigen Meinung noch – zwei neue Corona-Fälle ausweist.

Rödl wusste gar nicht so richtig, wie ihm in den letzten Tagen geschah: „Ziemlich krass, wie schnell das jetzt ging.“ Ein Absage sämtlicher Trainingseinheiten ist angesichts von maximal fünf teilnehmenden Kickern selbsterklärend. Mit Blick auf das Saisonfinale gegen Großhadern und Kosova sagt Rödl, man versuche, es „vernünftig“ zu Ende zu bringen. Er gibt aber auch zu bedenken, dass es sich hier nicht um Kurzzeitausfälle handelt. Würden die Wolfratshauser an diesem Sonntag planmäßig antreten, stünde man nach seiner Zählungen „zu acht ohne Torhüter“ auf dem Platz. Womit die Absage also Sinn macht: „Da würde kein besseres Ergebnis rauskommen als bei einer Wertung.“