BCF Wolfratshausen empfängt Spitzenreiter Denklingen: Ein Spiel wie jedes andere?

Von: Oliver Rabuser

Auf eine ähnliche solide Defensive wie beim 1:0-Sieg in Berg setzt der BCF Wolfratshausen um Paul Müller (Mi.) im Spitzenspiel gegen Denklingen. Gefährdet ist allerdings der Einsatz von Innenverteidiger Anto Stipic (re.). © or

Vor dem Bezirksliga-Topspiel gegen Denklingen übt sich Farchets Trainer Mitch Rödl in Zurückhaltung. Den Verfolger plagen Personalprobleme.

Wolfratshausen – Seit ihrem Abstieg aus der Bayern- und Landesliga hatten die Fußballer des BCF Wolfratshausen selten mit „richtungsweisenden“ Spielen konfrontiert. Dies hat sich nun schlagartig geändert: Mit einem Heimerfolg am Sonntag über Spitzenreiter VfL Denklingen (16.30 Uhr, Isar-Loisach-Stadion) könnten die Farcheter ein Wörtchen beim Aufstieg in die Landesliga mitreden. Allerdings spielt Trainer Mitch Rödl die Bedeutung der Partie bewusst herunter – wohlwissend, dass er nicht frei von Personalsorgen ist.

Der 36-Jährige ist von Grund auf kein extrovertierter oder zur Übertreibung neigender Mensch, sondern favorisiert den sachlichen Blick auf die Dinge. Für ihn gibt es keinen Grund, das Denklingen-Match in irgendeiner Form hochzustilisieren. „Ein Spiel wie jedes andere“, sagt Rödl. Gleichwohl mit dem Zusatz: „Einerseits.“ Eine gewisse Besonderheit gebe es natürlich: „Man spielt gegen den Ersten, holt deswegen mehr Motivation raus.“ Dann aber folgt doch der kurze Schwenk auf Tabelle und Punkte. Die Partie sei „sicher richtungsweisend und zeigt die Tendenz auf.“ Aber sofort schaltet Rödl wieder auf Understatement um: „Aber selbst mit einer Niederlage wäre nicht alles verloren.“ Naja, die Exklusivrechte des schärfsten Verfolgers gewiss schon. Doch ist es dem BCF-Coach einfach lieber, sich den aus seiner Sicht vorherrschenden Themen anzunehmen – nämlich den Personalien. Da gilt es einen adäquaten Vertreter für den in der hessischen Heimat weilenden Basti Schnabel zu finden. Mutmaßlich wird die Wahl auf Matija Milic fallen. Dann wäre die Frage, ob Musti Kantars Wadenzerrung abgeklungen ist. Und ob der während der Woche erkrankte Anto Stipic den ihm zugedachten Part in der Innenverteidigung ausfüllen kann.

Der Coach beschäftigt sich auch noch mit dem Hinspiel, als die Farcheter vom kecken Aufsteiger mit 1:4 „kalt erwischt“ wurden. Rödl räumt ein, dass man die „physische Herangehensweise“ der Truppe von Markus Ansorge so nicht erwartet, und eine Halbzeit gebraucht hätte, um sich anzupassen. „Dieses Mal sind wir drauf eingestellt“, versichert der Übungsleiter. Grundvoraussetzung für ein tragfähiges Resultat sei allerdings, defensiv wieder stabil zu stehen. Offensiv setzt Rödl indes auf variables Handeln. Der VfL lauere nämlich wie ein hungriger Wolf auf die passenden Umschaltmomente.

BCF Wolfratshausen: Neumeier – Weilguni, Hummel, Stipic, Müller - Bonic, P.Schubnell, Arikan, Milic - Lehr, Spreiter - Herbert, Rödl, Camara, Uguz, Hölting, Kantar.