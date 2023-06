BCF-Wolfratshausen-Frauen verpassen Meisterschaft trotz souveränem Saisonabschluss

Von: Dominik Stallein

Teilen

Für den ganz großen Sprung reichte es am letzten Spieltag nicht mehr. Weil die Tabellenführer aus Überacker im Parallelspiel einen Sieg feierten, verpassten die Bezirksoberliga-Kickerinnen des BCF Wolfratshausen den ersten Platz und damit den Aufstieg.

BCF Wolfratshausen - MTV Dießen 3:0 (0:0) – Im Heimspiel gegen den MTV Dießen zeigten die Farcheterinnen aber einen souveränen Saisonabschluss – der 3:0-Sieg war auch in dieser Höhe verdient.

Der Großteil der Partie fand in der Hälfte der Gäste statt – da, wo mit Ausnahme der BCF-Torhüterinnen auch sämtliche Spielerinnen die meisten der 90 Minuten verbrachten. Dießen stand wie erwartet sehr defensiv, weshalb sich die BCF-Offensive speziell im gefährlichen Drittel schwertat mit klaren Torchancen. Die gefährlichste Szene gehörte deshalb in der ersten Halbzeit den Gästen. BCF-Verteidigerin Marina Siegl grätschte den Flachschuss aber noch von der Torlinie.

Nach dem Wechsel blieb die BCF-Dominanz offenkundig. Förg verwandelte nach 49. Minuten vom Punkt. Zuvor hatte eine Dießenerin einen Ball im Strafraum an die Hand bekommen. Das Tor wirkte befreiend: Die Chancen wurden deutlicher, die BCF-Offensive noch druckvoller. Belohnt wurde das mit einem sehenswerten Tor: Hannah Förg schlug eine harte Ecke vors Tor, wo Lena Jocher – bisher nicht als Kopfballungeheuer verschrien – waagrecht in den Ball hineinflog und ihn mit Wucht ins Tor köpfte (77.). In der Schlussphase krönte Mittelfeld-Motor Marie Arndt eine Passfolge, die ihren Anfang im eigenen 16-er nahm.

Die Wolfratshauser Trainerin Franziska Hein war trotz des verpassten Aufstiegs „super zufrieden“ mit dem Auftritt ihrer Mannschaft: „Es war ein sehr, sehr starkes Spiel von uns.“ Sie sah ihre Mannschaft als „deutlich überlegen“, auch wenn es den Angriffen in der ersten Hälfte am „letzten Quäntchen Glück“ mangelte. „Es war ein super Abschluss dieser Saison mit schönen Spielzügen – darauf können wir in der kommenden Saison aufbauen.“ (dst)