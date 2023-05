BCF gegen Raisting: Das Duell der Enttäuschten

Einsatz fraglich: Eventuell ohne Mustafa Kantar (am Ball) möchte der BCF Wolfratshausen im heutigen Heimspiel gegen den SV Raisting den vorentscheidenden Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.

Wolfratshausen peilt Sieg gegen Raisting an

Von Oliver Rabuser schließen

Kann der BCF Wolfratshausen am drittletzten Spieltag der Bezirksliga Süd vorzeitig das Abstiegsgespenst verscheuchen? Sieht man auf die jüngsten Ergebnisse, treffen im Heimspiel gegen den SV Raisting (Sa., 14 Uhr) zwei enttäuschte Klubs aufeinander.

Mit Ausnahme der Remis gegen Murnau und Bad Heilbrunn sowie beim Sieg in Neuhadern hat es der Ballclub nie unter drei Gegentore gemacht. Allein die beiden Absteiger aus Großhadern und Berg, dazu die Reserve des FC Deisenhofen haben mehr Einschläge kassiert. Eine Statistik, die keineswegs zum Ligaverbleib ermuntert. Nun treffen die Wolfratshauser aber auf einen Konkurrenten, der in der Regel selten mehr als einen Treffer pro Partie markiert. Eine dieser aus Sicht des jeweiligen Klubs überflüssigen Serien wird also voraussichtlich zu Ende gehen.

Leo Fleischer traut dem Frieden nicht so recht. Ja, Raisting ist „nicht unbedingt“ für das Offensivspektakel bekannt. Seine Mannschaft hingegen allzeit bereits für dicke Abwehrschnitzer, meint der BCF-Coach: „Wenn wir so verteidigen wie zuletzt, schießt jedes Team Tore gegen uns.“ Für Änderungen in der Hintermannschaft, personell wie positionell, sieht der 26-Jährige indes keinen Raum. Mangels echter Alternativen, aber auch, weil er die Ursachen anders einordnet: „Es geht nicht um Umstellungen, sondern um Bereitschaft.“ Also der Wille, jeden auch noch so unwichtig scheinenden Weg nach hinten mitzumachen, überdies Zweikämpfe in der eigenen Spielhälfte mit der letzten Entschlossenheit zu bestreiten. Veränderungen führen laut Fleischer automatisch zu mehr Verunsicherung: „Ich bin überzeugt von den Spielern. Sie haben schon gezeigt, dass sie es können.“

In Raisting war die Stimmung zuletzt ebenfalls etwas gedämpft. Erst der Kreuzbandriss bei Spielmacher Markus Riedl, dann drei sieglose Matches gegen die drei Untersten im Klassement. Zuletzt aber gab es beim 1:0 über den FC Penzberg eine kleine Wiederauferstehung. Fleischer sieht in Raisting einen „schwer zu bespielenden Gegner, der es dir immer schwer macht“. Obgleich sich der SVR in der Offensive hart tue, müsse man „ständig Aufwand betreiben“, um zum Erfolg zu kommen.

Das Spiel über die Flügel könnte ein Rezept sein. Dann käme es auf die Dribbelstärke von Adama Diarra und Amani Mbaraka an. Jona Lehr ist dieses Mal wieder dabei; fraglich ist jedoch der Einsatz von Musti Kantar, der unter der Woche kränkelte.

BCF Wolfratshausen: Neumeier, Weilguni, Hummel, Rödl, Müller, Schubnell, Bonic, Diarra, Mbaraka, Lehr, Kantar - Oppolzer, Bares, Eismann, Uguz, Dötsch, Veliqi, Spreiter