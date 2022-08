BCF hat kein Glück im Abschluss

Eine Reihe guter Torchancen verbuchten Jona Lehr (li.) und der BCF in Unterpfaffenhofen, verloren aber mit 0:2. or

Wolfratshausen verliert in Unterpfaffenhofen mit 0:2

Von Oliver Rabuser schließen

Neues Schlusslicht der Bezirksliga Süd ist der BCF Wolfratshausen nach der 0:2-Niederlage beim SC Unterpfaffenhofen-Germering. Trotz der erneuten Pleite war bei den Farchetern jedoch eine Leistungssteigerung erkennbar.

Unterpfaffenhofen/Wolfratshausen – Fraglos hätte sich Leo Fleischer einen anderen Einstand als Interimstrainer des BCF Wolfratshausen erhofft. In Abwesenheit des urlaubenden Heinz Tochtermann musste der Co-Trainer eine 0:2-Niederlage beim SC Unterpfaffenhofen-Germering erleben. Bitter für die Farcheter, die somit ans Tabellenende abgerutscht sind: Eine Leistungssteigerung zum verpatzen Heimauftakt war eindeutig zu erkennen, zudem hatte man die besseren Tormöglichkeiten auf dem Schlappen.

Einen nicht ganz unwesentlichen Aspekt erwähnte Fleischer eher beiläufig. Seiner Meinung nach hätte SC-Kapitän Konrad Wanderer nach 13 Minuten vom Platz gestellt gehört. Sein Vergehen: ein Kopfstoß gegen das Kinn von Emir Kukrica. Wanderer kam ungeschoren davon und griff später als Doppeltorschütze ein weiteres Mal entscheidend ins Geschehen ein.

Dazu hätte es allerdings gar nicht erst kommen dürfen. Beim BCF machte sich das erstmalige Mitwirken von Timon Hummel, Kayra Arikan und Amani Mbaraka positiv bemerkbar. „Wir waren besser aufgestellt und in der ersten Halbzeit deutlich stärker“, betonte Fleischer. Doch der Torabschluss war unglücklich: Mbaraka setzten den Ball knapp am Pfosten vorbei, zudem fanden zwei BCF-Treffer wegen Abseits keine Anerkennung. „Eines davon klar, das andere sehr knapp“, so der Coach.

Der Rückstand zur Pause hatte seine Ursache in einem Ballverlust, als beide Sechser aufgerückt waren. „Im Umschaltspiel war der Gegner stark“, räumte Fleischer ein, wohingegen die Konteranfälligkeit bei seinem Team „ein Manko“ gewesen sei. Ein weiteres kam hinzu, als die Heimelf nach dem Seitenwechsel den Rückzug antrat. „Unser Spielaufbau war nicht gut genug“, konstatierte der Coach. Dennoch hatte Jona Lehr nach schnell ausgeführtem Freistoß die Monsterchance zum Ausgleich, und auch der Pfosten war einmal im Spiel. Fleischer schickte Musti Kantar aufs Feld, setzte auf hohe Bälle, um das Abwehrmassiv des SCU zu knacken. Letztlich aber führte ein weiterer Gegenzug zum Strafstoß und dem 2:0 für die Hausherren. „Positiv war der Kampf bis zur letzten Sekunde, aber was nicht gepasst hat, war das Ergebnis“, resümierte Fleischer. or

SC Unterpfaffenh./G. - BCF Wolfratshsn. 2:0 (1:0) - Tore: 1:0, 2:0 (42., 59./FE) Wanderer. – Schiedsrichter: Johannes Wagner. – Zuschauer: 100.

BCF: Oppolzer – Weilguni, Hummel, Kukrica, Reitel, Arikan (65. Eismann), Mbaraka, Bislimi (59. Kantar), Diarra, Lehr, Spreiter