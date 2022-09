BCF holt den zweiten Dreier in Serie - Kantar sieht Rot

Von: Oliver Rabuser

Viele Kopfbälle und Zweikämpfe gewannen (v.re.) Jona Lehr, Adama Diarra und der BCF Wolfratshausen beim 1:0-Heimsieg gegen Denklingen. © hans lippert

Einen verdienten 1:0-Erfolg feierte der BCF Wolfratshausen gegen den VfL Denklingen. Unschönes Ende: In der Schlussminute kassierte Musti Kantar die Rote Karte wegen rohen Spiels.

Wolfratshausen – Das Ergebnis deckte sich mit jenem aus der Vorsaison: Der BCF Wolfratshausen gewann sein Heimspiel gegen den VfL Denklingen mit 1:0. Weitere Parallelen zum März ’22 lassen sich hingegen kaum finden. So waren diesmal weder der enge Kunstrasen, noch eine restriktive Defensivstrategie von Nöten. Die Farcheter waren das bessere Team gegen einen personell dezimierten Vorjahresaufsteiger, verpassten es allerdings, die Partie vorzeitig zu entscheiden.

Zudem gab es ganz am Ende noch eine rote Karte gegen Musti Kantar, der zuvor eine starke Leistung gezeigt hatte. Aber als der BCF-Routinier Simon Ried mit brachialer Grätsche aus dem Spiel schaufelte, gab es für den Unparteiischen beim Strafmaß keinerlei Alternativen. „Kann man geben, tut uns weh“, kommentierte Leo Fleischer die Szene, die obendrein zu massiven verbalen Kontroversen mit den Gästen führte. Der BCF-Trainer versuchte zu relativieren: „Musti hatte zuvor viele überragende Tacklings, einmal hat es dann leider nicht geklappt.“

Dennoch ging der Erfolg der Hausherren in Ordnung. Der zweite Dreier in Serie ist ein Novum in dieser Spielzeit und zeige „auf jeden Fall eine Tendenz in die richtige Richtung“. Fleischer betonte, dass er und seine Schützlinge sich „natürlich“ über die Ergebnisse freuen, es dennoch viel zu verbessern gebe. Der Spielaufbau gegen tief stehende Gegner ist dabei ein Schwerpunktthema. Doch auch mit dem anfänglich hohen Anlaufen der Gäste hatten die Flößerstädter so ihre Mühen. Dadurch sei es ungewollt zu einer Vielzahl an langen Bällen gekommen, die sich allerdings nicht zwingend als das falsche Mittel entpuppten. „Wir haben viele Kopfbälle und zweite Bälle gewonnen“, beobachtete der Coach. Geholfen hat auch der frühe Führungstreffer: Manuel Spreiter stand als einer von drei Farchetern am langen Pfosten wunderbar unbewacht, als Jona Lehr einen abgewehrten Volleyversuch von Ralf Schubnell noch einmal scharf machte (13.).

Im zweiten Abschnitt versäumten dann vornehmlich Lehr, Amani Mbaraka und Schubnell, den Deckel drauf zu machen. „Die Spannung bis zur letzten Sekunde war unnötig“, betonte Leo Fleischer. Kantars Fehltritt natürlich ebenso.

BCF Wolfratshausen - VfL Denklingen 1:0 (1:0) - Tor: 1:0 (13.) Spreiter. – Gelb-Rot: Kirchbichler (62./VfL). – Rot: Kantar (90+2/BCF). – Schiedsrichter: Wölfl (St. Wolfgang). – Zuschauer: 80.

BCF: Oppolzer – Weilguni, Hummel, Rödl, Stipic (88. Kukrica), Schubnell, Kantar, Mbaraka, Diarra (72. Eismann), Lehr (90+2 Bares), Spreiter (81. Ratte).