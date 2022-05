BCF kratzt Notelf zusammen

Von: Oliver Rabuser

Der Kapitän ist zurück: Ralf Schubnell (li.) wird nach überstandenem Bänderriss in Großhadern wieder für den BCF Wolfratshausen auflaufen. Das frühe Comeback ist der Personalnot geschuldet. © hans lippert

Nach der Absage des Heimspiels gegen Haidhausen mit der folgenden Diskussion quer durch die Bezirksliga bekommt der BCF Wolfratshausen für das Match in Großhadern wieder eine Mannschaft zusammen.

Wolfratshausen – Es war mal wieder eine bewegte Woche an der Kräuterstraße. Mit der nicht einfach zu beantwortenden Frage, ob der BCF Wolfratshausen für das vorletzte Bezirksliga-Match beim TSV Großhadern (Samstag, 15 Uhr) eine spielfähige Mannschaft hat? Zudem sorgten die Querschüsse einiger Bezirksliga-Konkurrenten ob der Spielabsage am vergangenen Samstag für Missstimmung. „Das war schon ein Thema in der Mannschaft“, konstatierte Spielertrainer Mitch Rödl, ohne seine persönliche Meinung dezidiert einfließen zu lassen. Die nämlich ist ungleich weniger freundlich, als das, was der BCF-Coach zu den Äußerungen der letzten Tage zu Protokoll gibt. „Ich kann verstehen, dass einige sauer sind, nicht aber, dass sich Trainer zu Wort melden, die mit der Sache nichts zu tun haben.“ Herzliche Grüße also nach Penzberg und Raisting, deren Übungsleiter von einer „Wettbewerbsverzerrung“ gesprochen hatten (wir berichteten). „Die Kollegen hätte ich hören wollen, wenn wir gegen Haidhausen angetreten wären und 0:8 verloren hätten“, so Rödl. Die Vorgabe der BCF-Verantwortlichen, die Zweite Mannschaft im Kampf um den Klassenerhalt nicht weiter zu schädigen, findet der 36-Jährige „nicht ganz optimal“. Es entspreche aber „dem Vereinsgedanken“.

Eine gute Nachricht hat Rödl für dieses Wochenende: „Wir werden antreten.“ Über das Wie gibt es derweil noch einige Diskussionen. So kehren zwei Kicker von einer Corona-Erkrankung zurück, und nach Stand vom Freitag kommt nur einer für die Startelf in Frage. Der Coach zählt zehn Akteure auf, die er einigermaßen bedenkenlos auf den Platz schicken kann. Dabei eingerechnet ist gleichwohl auch Ralf Schubnell, der nach überstandenem Bänderriss unter normalen Umständen wohl noch nicht ins BCF-Leiberl geschlüpft wäre. Das Bewegungsbild des Kapitäns im Training, sehe „ganz ordentlich“ aus – ob sein Einsatz zum jetzigen Zeitpunkt Sinn macht, sei dahin gestellt.

Ebenso grenzwertig findet der Übungsleiter die Tatsache, dass sich Adrian Neumeier trotz offenkundiger Knieverletzung bis zur Pause ins Tor stellt, ehe ihn Tino Klinkmüller ablösen wird. Letzterer wäre nämlich für die BCF-Reserve gesperrt, würde er von Anfang an in der Bezirksliga-Elf auflaufen.

Rödl kündigt an, dass man trotz aller Unbilden nicht zur Mauertaktik greifen werde: „Wir wollen schon Fußball spielen.“ Zumal das Match für die Farcheter ein Muster ohne Wert ist. Im Gegensatz zu den Gastgebern. Rödl: „Für Großhadern geht es um alles, damit müssen wir umgehen.“

BCF Wolfratshausen: Neumeier – Milic, Hummel, Bonic, Eismann, Arikan, P.Schubnell, R.Schubnell, Rödl, Lehr, Spreiter - Klinkmüller. Rose, Kantar, Uguz.