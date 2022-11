BCF muss eine Bringschuld einlösen

Unterpfaffenhofen zu Gast in Wolfratshausen

Nach dem Spielabbruch am Mittwoch beim FC Hellas muss sich der BCF Wolfratshausen nun auf das Heimspiel gegen den SC Unterpfaffenhofen-Germering konzentrieren. Die Gäste hatten das erste Duell gewonnen.

Wolfratshausen – Die Vorkommnisse vom Mittwoch hallten nach. Als „eine sehr kuriose Situation“ beschreibt Leo Fleischer auf den Abbruch der Partie beim FC Hellas München (wir berichteten) zurück. Tags darauf nach dem Training war die Sache beim BCF Wolfratshausen dann aber durch. Man habe die Aufarbeitung „möglichst schnell“ erledigt, berichtet der Coach. Schließlich geht es ja schon am heutigen Samstag weiter mit dem Heimspiel gegen den SC Unterpfaffen-Germering (14 Uhr).

Gegen den Drittletzten der Bezirksliga gilt es, eine Bringschuld einzulösen. Denn das Hinspiel wurde mit 0:2 verloren. „Sie haben nur zwei Siege eingefahren, einen davon aber gegen uns“, sagt Leo Fleischer. „Da werde ich keinen Spieler extra motivieren oder die Bedeutung dieser Partie erklären müssen.“ Der sukzessive Abwärtstrend der „Upfer“ muss hingegen relativiert weden. Sie mussten oft ohne mehrere Stammkräfte auskommen, die Partie in Garmisch sogar wegen massiven Personalmangels kampflos abschenken. „Zu Saisonbeginn haben sie gezeigt, dass sie mit vollem Kader mithalten können“, betont Fleischer.

Der BCF-Trainer versucht den einzig positiven Aspekt vom abgebrochenen Mittwoch-Spiel in Leistung zu kanalisieren: „Wir konnten gut und intensiv trainieren, weil kein Spieler an die Leistungsgrenze gehen musste.“ Von dem, was in den gut 40 Minuten bei Hellas gefällig anzuschauen war – und das war einiges –, wolle man wieder „möglichst viel“ auf den Platz bringen. Zuvorderst die aktive Arbeit mit und gegen den Ball.

Was die Aufstellung betrifft, möchte Fleischer „so wenig wie möglich“ verändern. Auf zwei Positionen lässt sich das wohl nicht vermeiden: Paul Müller muss passen, und aller Voraussicht nach ist auch Jona Lehr nicht mit dabei. Zwei Routiniers, die für den BCF nicht so ohne Weiteres zu ersetzen sind. Für Lehr wäre Manuel Spreiter ein Startplatzkandidat; auch Argjent Veliqi nennt der Coach als Option. Linksverteidiger könnten Anto Stipic, David Rose oder Amani Mbaraka spielen. Keineswegs in Vergessenheit geraten die langzeitverletzten, oder durch Fehltritte im Reserveteam gesperrten Kicker: Hilmi Bislimi, Abou Camara, Marco Ivic und Ivan Papic ergänzen den Kader zur Rückrunde wieder.

BCF Wolfratshausen: Oppolzer - Weilguni, Hummel, Rödl, Stipic - Schubnell, Kukrica, Mbaraka, Diarra - Kantar, Spreiter - Herbert, Rose, Eismann, Glavas, Veliqi