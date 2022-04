BCF: Schluss mit dem Ergebnis-Fußball

Von: Oliver Rabuser

Als erster Abgang des BCF Wolfratshausen steht Mittelfeldrenner Peter Schubnell (am Ball) fest, den es zurück in seine badische Heimat zieht. © hans lippert

Nach dem verpassten Aufstieg wollen die Bezirksliga-Kicker des BCF Wolfratshausen die letzten vier Partien genießen. Am heutigen Samstag gastiert der SC Pöcking im Isar-Loisach-Stadion.

Farchet – Eine Rückkehr in die Landesliga muss der BCF Wolfratshausen nach der 1:3-Niederlage am Mittwoch gegen den SV Aubing ad acta legen. Vielmehr beginnt beim Bezirksligisten mit dem Heimspiel gegen den SC Pöcking (Samstag, 14 Uhr) die Übergangsphase zwischen Abschied und Neuausrichtung. „Wir wollen jetzt die letzten vier Spiele zusammen genießen“, sagt Mitch Rödl. Der 36-Jährige scheidet bekanntlich nach dieser Runde aus seinem Traineramt aus.

Genießen vor allem deswegen, weil die vergangenen Wochen diesbezüglich nicht das Gelbe vom Ei waren. Rödl ließ ob der Chance auf die Relegation „sehr ergebnisorientiert“ spielen. „Das hat nicht immer Spaß gemacht.“ Weniger schön ist es auch oftmals, wenn sich Veränderungen innerhalb des Teams abzeichnen. So steht Peter Schubnell, der wegen Adduktorenproblemen ausfällt, als erster Abgang fest: Den Routinier zieht es zurück in seine badische Heimat. Unklar sind derweil noch die Pläne von Matja Milic sowie der mögliche Teilzeitstatus bei Rödl, Jona Lehr, Musti Kantar und Timon Hummel in Anbetracht deren familiären und beruflichen Verpflichtungen. „Ansonsten bleiben alle zusammen, so wie ich es verstanden habe“, fasst Kapitän Ralf Schubnell den aktuellen Sachstand zusammen.

Kommende Woche wollen er und sein Stellvertreter Hummel ein Gespräch mit Rödls Nachfolger Heinz Tochtermann führen. Schwerpunktthema: Neuzugänge. Bislang drang diesbezüglich noch nichts zu den Stammkräften durch. „Das birgt die Gefahr der Unruhe“, betont Schubnell. Zumal der Kader heuer ohnehin nicht vor Quantität strotzte. „Wir müssen auf jeden Fall nachlegen und mindestens fünf Neue holen“, fordert der Kapitän.

Schubnells Feuereifer spricht für ein Comeback am Samstag, die Vernunft indes dagegen. „Ich muss mir Zeit lassen“, weiß der 27-Jährige um die Gefahr für sein fragiles Sprunggelenk. Seinen Mitspielern rät er, sich auf keinen Fall gehen zu lassen: „Die Mannschaft muss einen Willen entwickeln, in jedem Training und Spiel scharf zu sein.“ Ein nur bedingt ausgeprägter Charakterzug beim BCF. Schubnell glaubt, dass diese Mentalität nicht erlernbar ist, sondern gewollt sein muss: „Wenn du den Fokus im Training nicht hältst, schlägt sich das im Spiel nieder.“ Damit benennt der BCF-Kapitän auch einen Hauptgrund, warum sein Klub das Aufstiegstreiben nur als Zuschauer begleitet.

BCF Wolfratshausen: Neumeier – Eismann, Hummel, Stipic, Rose, Bonic, Rödl, Lehr, Schnabel, Arikan, Spreiter - Milic, Hölting.