Videostudium mit Selbstkritik

Der BCF Wolfratshausen sinnt in Aubing auf Wiedergutmachung für die Abfuhr gegen Oberweikertshofen.

Wolfratshausen – Das Videostudium nach Ende des regulären Trainings wird von Spielern oftmals mit Blicken auf die Uhr und geringschätzigem Interesse quittiert. Nicht so in Farchet, wo am Dienstag die jüngste 1:4-Abfuhr gegen Oberweikertshofen ausführlich besprochen wurde. „Einzelne Szenen“ führten Mitch Rödl und Jona Lehr ihren Schützlingen vor und stießen auf ein unüblich hohes Maß an Selbstkritik. Der BCF-Coach berichtet von „vielen Rückfragen“, die ihm die Ernsthaftigkeit seitens der Mannschaft bestätigt hätten. Dabei ginge es ihm nicht um die reine Kritik – vielmehr wollte man den Spielern illustrieren, was man im „gesamten Konzept“ erwarte. Auf eine lautstarke Aufarbeitung verzichtete Rödl trotz der herben Enttäuschung nach Spielende. „Es waren nicht alle da“, beschwichtigte der 34-Jährige.

Der SV Aubing, Gastgeber am Sonntag um 15 Uhr, sei ein geeigneter Kontrahent, um sich deutlich gefälliger zu präsentieren als in der Vorwoche. „Eines der besten Teams, das es – wie wir – noch nicht so ganz auf die Kette bekommt“, lautet die Einschätzung von Rödl. Dass der SVA über eine spielstarke Mannschaft mit einer Reihe an Individualisten verfügt, steht gleichwohl außer Frage. Zum Saisonauftakt siegten die Farcheter vor eigenem Publikum mit 3:2. „Aber das war glücklich“, räumt der BCF-Coach ein. Eine stabile Defensive wird die Voraussetzung sein, um das Punktekonto wieder einmal aufzufrischen. Hierbei sieht Rödl sogar einen grundsätzlichen Anstoß: 28 Gegentreffer in 14 Partien sind kein Bewerbungsschreiben für höhere Aufgaben. „Mit zwei Gegentoren im Schnitt kannst du so gut Fußball spielen, wie du willst“, unkt der Coach.

Aber ausgerechnet jetzt beordert er einen ausgewiesenen Verteidiger in den Angriff: Musti Kantar wird in Aubing als Brecher in vorderster Linie auflaufen, weil der Einsatz des kränkelnden Mirza Dzafic fraglich ist. Kantar dagegen stellte schon vor Dzafics Verpflichtung in einer Reihe von Spielen seine Tauglichkeit für diese ungewohnte Position unter Beweis. Überzeugt ist Rödl auch von Peter Schubnell, der ins Team zurückkehrt. Der Badener arbeite „sehr gut“ nach hinten und sei damit adäquater Ersatz für die diesmal absenten Basti Schnabel und Alpay Kaygisiz.

Radic – Lichtenegger, Rödl, Hummel, Keskin, P. Schubnell, Kraljevic, Lehr, R. Schubnell, Rose, Kantar; Herbert, Buyar, Dzafic (?).

Schiedsrichter: Franz-Josef Möller (SV Sillenbuch)