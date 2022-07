BCF: Testspielserie endet ohne Sieg

Von: Oliver Rabuser

Bei der 2:3-Niederlage des BCF Wolfratshausen gegen den FC Kosova erzielte Emir Kukrica (li.) einen Kopfballtreffer. or © Oliver Rabuser

Auch der letzte Versuch zielte ins Leere: Nach der 2:3-Niederlage beim FC Kosova startet der BCF Wolfratshausen ohne Testspielsieg in die am nächsten Wochenende beginnende Bezirksliga-Saison. „Leider kein Erfolgserlebnis für unser Selbstvertrauen“, bedauerte Heinz Tochtermann

Freiham/Wolfratshausen – Gleichwohl mussten die Farcheter einmal mehr eine ellenlange Liste an Absenzen kompensieren. Tochtermann und Co-Trainer Leo Fleischer sind keinesfalls um ihre Arbeit zu beneiden. Nahezu in jeder Partie stand eine völlig veränderte Elf auf dem Platz. Immerhin zeugt das von einer zufriedenstellenden Kadertiefe.

Am Miteinander hapert’s derweil noch gewaltig. „Wenig Spielverständnis wegen der immer wieder veränderten Mannschaft“, zeigt der Coach eines der Kernprobleme auf. Ein anderes ist die immens wackelige Defensive. Auch der technisch beschlagene Kreisligist aus München deckte die Problemzonen der BCF-Hintermannschaft immer wieder auf. Beim 0:2 reichte sogar ein weiter Ball aus der hintersten Kette, um den Stürmer nach gewonnenem Laufduell gegen Jonas Reitel zum Abschluss zu bringen. Von festen Hierarchien eingedenk der oftmals abwesenden Routiniers ganz zu schweigen. Profanes Planspiel des Trainers ist es, zum Saisonstart gegen den FC Garmisch „so viele erfahrene Spieler wie möglich“ auf den Platz zu bringen.

Natürlich ist nicht alles schlecht an der Kräuterstraße. Nach vorne etwa schafft der Ballclub durch wendige Kicker wie Abou Camara oder Adama Diarra immer wieder Gefahrensituationen. Obgleich die Treffer durch einen kernigen Schrägschuss von Argjent Veliqi sowie einen Kopfball von Emir Kukrica nach Eckball zustande kamen. „Wir machen im entscheidenden Moment die Tore nicht, bauen so den Gegner auf“, moniert Tochtermann. Für diese Trainingswoche kündigt der 66-Jährige „Spiel ohne Ball“ an, zudem müsse die Mannschaft „aggressiver“ werden.