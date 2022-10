BCF trumpft auf: Diarra verwandelt einen Eckball direkt

Von: Oliver Rabuser

Nico Eismann erzielte den 1:1-Ausgleich für den BCF. © Archiv

Ein starker BCF Wolfratshausen ließ sich bei seinem 5:2-Erfolg in Aubing weder vom Ausfall des Trainers und zweier Leistungsträger, noch von widrigen Platzverhältnissen im zweiten Durchgang beinflussen.

Aubing/Wolfratshausen – Die Wandlung vom Saulus zum Paulus lässt sich nicht mehr leugnen: Seit der Trennung von Trainer Heinz Tochtermann punktet der BCF Wolfratshausen im Stile einer Spitzenmannschaft. Trotz ungünstiger Vorzeichen, des Fehlens zweier Leistungsträger und mit dem dritten Trainer in dieser Saison an der Seitenlinie holen sich die Farcheter beim 5:2 in Aubing den dritten Sieg in Folge. „Die Mannschaft hat einen Lauf, der Trainerwechsel war ein externer Wachruf“, ordnet Adrian Neumeier die Lage ein. Farchets verletzter Stammkeeper vertrat am Sonntag den erkrankten Leo Fleischer als Cheftrainer.

Denn leider waren die Münchner einer Bitte des BCF um Spielverlegung nicht nachgekommen. Der Klub ließ das Team entscheiden, und das pochte auf das Heimspiel inklusive des anschließend geplanten Vereinstags. Aus Wolfratshauser Sicht wäre es eher eine Präventiv-Maßnahme gewesen: Musti Kantar fehlte gesperrt, Jona Lehr war verhindert; einzig Amani Mbaraka fehlt krankheitsbedingt.

Der Ballclub musste zunächst den ersten Gegentreffer aus den letzten drei Partien schlucken. Nico Eismann tat sich schwer den Ball zu klären, fiel überdies auf dem tiefen Rasen hin. Er bügelte aber nach Vorarbeit von Manu Spreiter seinen Fauxpas umgehend wieder aus, traf mit einem Kullerball in die lange Ecke zum 1:1-Ausgleich. Eine neue Qualität des BCF, Spieler aus der zweiten Reihe bei Bedarf in den Vordergrund zu rücken. Immer besser klappt es auch bei Adama Diarra, der mit einem direkt verwandelten Eckball für den großen Aha-Moment im ersten Abschnitt sorgte.

Zur Pause gab dann der Starkregen dem ohnehin schlechten Platz den Rest. „Das war mehr Wasserschlacht als Fußball“, hielt Neumeier fest. Ohnehin waren die Probleme der Aubinger ungleich größer. So flog Alex Pasternak nach Notbremse gegen Spreiter mit Rot vom Platz. Und gleich im Anschluss zimmerte Ralph Schubnell den Ball von der Sechzehner-Grenze zum 1:3 in die Maschen.

Aubings Anschlusstor zum 2:3 war hübsch vorgetragen, half der Heimelf aber nicht weiter. Weil die eingewechselten Leon Hölting und Mansour Ben Nhila mit ihren Treffern die Räume in einer entblößten SVA-Defensive nutzten. Und Trainer-Novize Neumeier freute sich, dass „ich den Leo so gut unterstützen konnte“.

SV Aubing - BCF Wolfratshsn. 2:5 (1:2) - Tore: 1:0 (21.) Graf, 1:1 (34.) Eismann,, 1:2 (39.) Diarra, 1:3 (64.) Schubnell, 2:3 (72.) Cengiz, 2:4 (83.) Hölting, 2:5 (90+1) Ben Nhila. – Rot: Pasternak (59./SVA wetgen Notbremse). – Schiedsrichter: Verena Weber (SV Laufen). – Zuschauer: 150.