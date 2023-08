BCF verfolgt weiterhin die „Eichhörnchen-Methode“

Von: Oliver Rabuser

Der Zusammenhalt macht den BCF Wolfratshausen derzeit stark: Nach dem 3:2-Last-Minute-Sieg am Dienstag gegen Wacker München wollen die Farcheter am Samstag in Neuried nachlegen. © oliver rabuser

BCF Wolfratshausen hat mit drei Siegen zum Auftakt überrascht. Auch in Neuried will man wieder Punkte sammeln.

Wolfratshausen – Drei Siege am Stück gehören zu jener Sorte von Mini-Serien, die gerade im Mannschaftssport immer wieder mal vorkommen. Man nennt das dann „einen Lauf haben“. Je länger die Erfolgsstrecke hält, umso spannender wird es, wann die denn reißen könnte. Im Falle der Farcheter Fußballer wäre das prinzipiell in jedem Spiel möglich. So überzeugend waren die Auftritte des BCF Wolfratshausen bis dato noch nicht, dass sich die Konkurrenz fürchten müsste. Zumindest in fußballerischer Hinsicht gibt es Verbesserungsbedarf. Hingegen stimmen Wille, Teamgeist und Glaube bei der Elf von Trainer Tarkan Demir, die damit auf Platz zwei steht.

Ein Umstand, mit dem sich am heutigen Samstag (14 Uhr) der TSV Neuried beschäftigen muss. Bei den Würmtalern scheint es umgekehrt zu laufen. Zumindest hat Trainer Daniel Dörfler nach der 0:5-Abreibung bei Jahn Landsberg „ein Mentalitätsproblem“ ausgemacht. Zweimal hintereinander gingen Partien gegen Liga-Neulinge verloren. Für das BCF-Gastspiel bediente sich Dörfler einer eher rustikalen Vorgabe: „Jetzt heißt es Schnauze halten und zeigen, was los ist“, ließ er nach dem Match am Dienstag wissen. Immerhin feierten die Neurieder zum Bezirksliga-Start einen verheißungsvollen 4:1-Erfolg beim SV Bad Heilbrunn.

In Wolfratshausen dagegen herrscht beste Stimmung. Passen die Ergebnisse, lässt sich eine neue Mannschaft mit allen dazugehörigen Strukturen, Abläufen und Befindlichkeiten nahezu problemlos aufbauen. „Mit unseren Mitteln sind wir das Eichhörnchen der Liga“, zieht Demir den Quervergleich zur Tierwelt. Soll heißen: „Bis Weihnachten so viele Punkte wie möglich holen.“ Von der Tabelle oder Stimmen aus dem Umfeld lässt sich der 46-Jährige nicht irritieren: Weiterhin wolle man „mit dem Abstieg nichts zu tun haben – egal, was andere meinen.“ Demir räumt ohne Zögern ein, dass bei den Siegen „auch etwas Glück“ dabei gewesen sei. „Aber das braucht man, dazu ist die Liga zu stark.“

Auch an diesem Wochenende würde eine Portion Fortune helfen, hat sich die Absenzenliste um drei Namen verlängert. Zwei weitere Kicker klagten am Donnerstag über muskuläre Probleme. Dennoch wollen die Farcheter eine schlagkräftige Truppe aufbieten, auch wenn das nicht einfach werden wird.

BCF Wolfratshausen: Neumeier – Bares, Barrie, Kresta, Thankgod, Schubnell, Iviv, Geci, Kocyigit, Kantar, Spreiter - Halilovic, Eismann, Mastoridis, Hölting, Reitel, Stipic, Zielinski