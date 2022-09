BCF verpasst den Befreiungsschlag

Wolfratshauser 0:1-Heimniederlage gegen Deisenhofen II

Von Oliver Rabuser schließen

Mehr ausgerechnet hatte sich ein in Bestbesetzung angetretener BCF Wolfratshausen gegen den FC Deisenhofen II, doch am Ende stand ein 0:1-Heimniederlage

Wolfratshausen – Die Enttäuschung war Spielern und Trainern ins Gesicht geschrieben. „Das war ein kleiner Schritt zurück, den wir in unserer Situation nicht brauchen“, kommentierte Heinz Tochtermann die 0:1- Heimniederlage seines BCF Wolfratshausen gegen den FC Deisenhofen II. „Eine bittere Geschichte, den Befreiungsschlag so zu verpassen.“

Große Hoffnungen der Farcheter ruhten auf der vermeintlich stärksten Aufstellung seit Langem. „Einige der erfahrenen Spieler waren nicht in der Form, wie wir sie erwartet haben“, stellte Tochermann fest. „Es wird jetzt schwieriger“, betonte der 66-Jährige: „Es muss eine Trotzreaktion kommen.“

Zuvor muss die Frage erlaubt sein: Wie kann man so ein Spiel wie am Samstag überhaupt verlieren? Waren sich die Wolfratshauser ob der jüngsten Resultate der Gäste ihrer Sache zu sicher? Oder ist der BCF nicht besser, als es die Tabelle aussagt? Vielleicht war es auch einfach nur ein vertaner Nachmittag. Denn schon im ersten Abschnitt gab es Indizien, dass es mit einem Heimsieg nicht so leicht werden würde. Die Mehrzahl an Angriffen sei „nicht ordentlich“ fertig gespielt worden, monierte der Coach. Überdies wären Standards „nicht präzise genug“ ausgeführt worden.

Und davon gab es vor allem gleich nach Seitenwechsel einige, während Musti Kantar noch eine Freistoßflanke von Jona Lehr per Kopf denkbar knapp neben den Pfosten setzte. Kantar war es auch, der im Nachfassen aus dem Rückraum abzog, aber nur einen weiteren Eckball erzwang. Und bei Amani Mbarakas Versuch war noch ein Abwehrbein dazwischen. Auf der anderen Seite kam Marco Cosic relativ frei zum Abschluss, da aber stellte sich Timon Hummel gerade noch in die Schussbahn. Der BCF war in keiner Phase zwingend genug, um sich den notwendigen Torerfolg zu verdienen. Allein ein Remis wäre schon eine Enttäuschung gewesen. Doch selbst hierfür reichte es nach dem Kontertor von Deisenhofens Vincent Bürstner nicht (75.). Zumal Nico Eismann den Ball aus elf Metern neben den Kasten setzte.

BCF Wolfratshausen - FC Deisenhofen II 0:1 (0:0) - Tor: 0:1 (75.) Bürstner. – Schiedsrichter: Felix Schickinger (Günding). – Zuschauer: 50.

BCF: Oppolzer – Weilguni, Hummel (64. Arikan), Stipic, Müller, Schubnell, Kantar (77. Eismann), Mbaraka (81. Biro), Diarra, Lehr, Spreiter (73. Veliqi).