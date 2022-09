BCF will den geflügelten Drachen niederringen

Von: Oliver Rabuser

Dem Gegner Respekt beibringen: Die Farcheter Kicker um Haudegen Musti Kantar (am Boden, re.) fahren mutig zum Spitzenreiter. © oliver Rabuser

Die Farcheter Kicker plagen wie so oft Personalsorgen, doch vor Spitzenreiter und Aufsteiger TSV Murnau fürchten sie sich nicht.

Wolfratshausen – Mit dem zweiten Saisondreier im Rücken fürchtet der BCF Wolfratshausen auch den Spitzenreiter nicht. Dennoch lässt die Rollenverteilung vor dem Gaststpiel beim TSV Murnau (Samstag, 16 Uhr) für Trainer Heinz Tochtermann keinerlei Interpretationsspielraum.

Murnauer Euphorie nach dem Aufstieg

Im Prinzip treffen an der Poschinger Allee zwei völlig unterschiedliche Welten aufeinander. Hier die Drachen, frisch aufgestiegen in die Bezirksliga, von Euphorie und Umfeld getragen, mit wachsendem Zuschauerinteresse, vor allem aber mit den ersten saftigen Früchten einer langfristig ausgelegten, aufwendigen aber auch nachhaltigen Nachwuchsarbeit. Auf der anderen Seite die Farcheter, vom öffentlichen Interesse bei Heimspielen praktisch ausgeschlossen, mit wenigen Helfern im Hintergrund und einer Mannschaft, die auf ihre Art versucht, den mangelhaften Strukturen in Verein und Vereinsleben zu trotzen.

Tochtermann tituliert seine Startsequenz beim BCF als „ewigen Kampf mit Aufstellungen und Personalsorgen“. Der Punktspielalltag ist nichts anderes, als eine fortdauernde Improvisation. So ist diese Woche Jona Lehr mal wieder im Urlaub, Kayra Arikan, Mitch Rödl und Marco Papic aus privaten Gründen verhindert. Um die Fluktuation vor Einseitigkeit zu bewahren, stoßen mit Timon Hummel und Musti Kantar zwei routinierte Haudegen zum Team. Anto Stipic bleibt mit Leistenbeschwerden vorerst auf der Bank. Somit ändert sich das Lineup wieder auf mehreren Posten.

Härte im Grenzbereich des Erlaubten

Schwierig, dem forschen Neuling mit diesen Widrigkeiten zu trotzen. „Wer Favorit und wer Außenseiter ist, ist keine Frage“, betont der Trainer. Freilich hat Tochtermann längst einen Plan geschmiedet, wie dem Rudel des Ex-Profi Sven Teichmann beizukommen ist. In erster Linie ist es physische Härte im Grenzbereich des Erlaubten, die den spielwütigen Murnauern um Mittelfeld-Turbo Schorsch Kutter eher weniger schmeckt. Bestätigen lässt sich Tochtermann durch die 1:3-Niederlage der Drachen bei Hellas München, einem Team, das sich nicht durch Zimperlichkeit definiert. Nur so lasse sich die spielerische Überlegenheit der Gastgeber ausblenden. „Es kommt eine Wucht auf uns zu, und wir müssen versuchen, sie zu stoppen“, erläutert der Coach.

Trainer Tochtermann fordert „hellwache Mannschaft“

Es gilt, die Räume massiv eng zu halten, aber auch penibel auf die Abstände zwischen den Ketten zu achten. Zudem fordert Tochtermann eine von Beginn an „hellwache Mannschaft“, um nicht in die Gefahr eines frühen Rückstands zu laufen, der zwangsläufig eine Änderung am ursprünglichen Konzept erfordern würde. Der 66-Jährige spricht von „einigen erfahrenen Cracks“ in den eigenen Reihen, die dem Gegner Respekt bei- und gleichzeitig aus dem Konzept bringen sollen. Murnau habe sich eine Position erarbeitet, die Flügel verleihe. „Und wir sind dazu da, diese Flügel zu stutzen“, gibt sich Tochtermann kämpferisch.

BCF Wolfratshausen: Oppolzer, Weilguni, Hummel, Kukrica, Müller,, Schubnell, Kantar, Mbaraka, Eismann, Dirarra,, Spreiter - Herbert, Glavas, Stipic, Haas, Hölting.