BCF will zwei Ausrutscher vergessen machen

Von: Oliver Rabuser

Die Saison ist beendet: BCF-Verteidiger Patrick Weilguni (Mi.) hat sich im Training schwer verletzt. © or

Der BCF Wolfratshausen tritt beim damaligen Pokalgegner Unterpfaffenhofen an und will nach der Niederlage in Oberweikertshofen wieder Boden gut machen.

Wolfratshausen – Die offene Rechnung aus dem Totopokal muss hinten anstehen, wenn der BCF Wolfratshausen an diesem Samstag erneut beim SC Unterpfaffenhofen zu Gast ist (15 Uhr). Natürlich war das Ausscheiden im Halbfinale im September aus Sicht der Farcheter ärgerlich. Doch geht es im heutigen Bezirksliga-Duell um bedeutsamere Ziele: Die Gastgeber stecken tief im Tabellenkeller fest, die Flößerstädter wollen ihre Aufstiegschance bis an die Ziellinie dieser Saison wahren.

In einem Punkt wird die Partie dennoch an das Pokalmatch erinnern. Sie findet aller Voraussicht nach auf dem schmalen Nebenplatz statt. Zumindest trugen die „Upfer“ zuletzt dort ihre Heimspiele aus. „Sie fühlen sich da vermutlich wohler“, spekuliert BCF-Coach Mitch Rödl. Von jeher tun sich Teams in prekären Situationen leichter, wenn sie die Räume enger machen können. Den Wolfratshausern ist’s recht: So können sie wieder kompakter auftreten und nach dem Ausrutscher in Oberweikertshofen die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen wieder verringern.

Am Plan der vergangenen Wochen wird sich demnach nichts ändern. Die Null soll und muss stehen. „Kurzpass-Spiel ist auf den Rasenplätzen derzeit nicht wirklich möglich“, gibt Rödl zu bedenken. Zumal seine Elf mit flinken Dribblern wie Jona Lehr, Basti Schnabel und Matja Milic „einige Waffen“ fürs Konterspiel aufbieten könne. Wobei Milic diesmal eine andere Rolle bekleiden wird. Zwangsweise, denn die Position des Rechtsverteidigers ist voraussichtlich für den Rest der Spielzeit vakant. „Mehrere kleine Frakturen im Bein“, vermeldet Rödl von einem eher unspektakulären Trainingsunfall von Patrick Weilguni. Kleine Ursache, große Wirkung, denn Weilguni ist ein Mentalitätsspieler. „Er ist in jedem Training voll da und haut in jedem Spiel alles raus“, bedauert Rödl den Ausfall. Milic indes traut der Coach die neue Aufgabe ohne Weiteres zu: „Er interpretiert die Position halt etwas offensiver.“ Neu ins Team rutscht auch Armin Herbert, nachdem Stammkeeper Adrian Neumeier ohnehin nicht dagewesen wäre, jetzt aber auch noch erkrankt ist.

Rödl sieht den Ballclub nichtsdestotrotz gut und mit ausreichend Wechselmöglichkeiten aufgestellt. Gleichzeitig warnt er vor einem „kampfstarken Gegner“, dessen Leistungsvermögen keinesfalls dem aktuellen Tabellenbild entspräche.

BCF Wolfratshausen: Herbert – Milic, Hummel, Stipic, Müller - Bonic, P.Schubnell, Arikan, Schnabel - Kantar, Lehr - Rödl, Rose, Hölting, Uguz, Spreiter.