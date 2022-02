BCF Wolfratshausen: „Blutleerer Auftritt“ - Coach Michael Rödl unzufrieden mit erneuter 1:6-Ohrfeige

Von: Oliver Rabuser

Spielertrainer Michael Rödl (links) sah eine weitere 1:6-Niederlage für den Bezirksligisten. © hl

Binnen drei Tagen wird der BCF Wolfratshausen zweimal mit 1:6 vom Platz gefegt. Dennoch reagierte Trainer Michael Rödl unterschiedlich auf die beiden Pleiten.

Wolfratshausen – Zwölf Gegentreffer in drei Tagen sind aus Sicht des BCF Wolfratshausen ein schwer verdauliches Pfund in der Vorbereitung. Sah Mitch Rödl sein Team gegen Bruckmühl in der Entwicklung schon weiter, musste er diesmal Rückschritte einräumen. Einem 1:6 gegen Landesligist TuS Holzkirchen ließ der BCF das gleiche Resultat gegen Kreisligist NK Hajduk München folgen.

Für den Coach waren die Matches ganz unterschiedlich. Er habe gegen Holzkirchen „bewusst“ von hinten rausspielen lassen – wissend um das Pressing der Gäste. „Ich wusste, das wird schwer; aber wir wollen Lösungen finden, nicht den Ball lang nach vorne schlagen.“ Zumal das Anlaufen des Gegners nicht zwingend mit Fehlern einhergehen hätte müssen. „Fünf Tore schießen wir uns selbst rein“, bilanziert Rödl. Manuel Spreiter markierte den einzigen BCF-Treffer.

BCF Wolfratshausen: 6:1-Niederlage gegen Kreisligisten NK Hajduk München

„Mit dem Ergebnis kann ich leben, mit dem vom Samstag nicht“, stellt Rödl klar. Zwar ging Wolfratshausen durch Jona Lehr in Führung. Was dann folgte, fasst der BCF-Coach als „ziemlich desillusionierend“ und „blutleerer Auftritt“ zusammen. Natürlich waren Trainingswoche und die Partie gegen Holzkirchen anstrengend. Doch alleine damit lässt sich die ungenügende Vorstellung nicht begründen. „Ist mir ein Rätsel, wie man einfachste Dinge nicht umsetzen kann“, schimpft der Coach. „Mir fehlt manchmal das Engagement.“

Auffällig: Ohne die Schubnell-Brüder und Musti Kantar fehlten die Typen in der Aufstellung. Spieler, die mit auch verbal versuchen, für Ordnung zu sorgen, oder Missstände ansprechen. Am Samstag stand Timon Hummel diesbezüglich ziemlich alleine auf weiter Flur. Eigens ließ Rödl zuletzt einige Kandidaten aus dem zweiten Glied der Hinrunde vorspielen. Wirklich zufriedenstellend fällt die Bilanz nicht aus. „Es kristallisiert sich heraus, wer in den Punktspielen auflaufen wird“, betont Rödl.

Immerhin ließ sich die Abfuhr schnell aufarbeiten. Nach gemeinsamem Essen, einem weiteren Training sowie dem Teamabend sagt Rödl: „Irgendwann musst du so etwas abhaken.“ Kommenden Freitag (19.30 Uhr) gastiert Bezirksligist FC Schwabing an der Kräuterstraße. (Oliver Rabuser)