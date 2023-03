Doppeltes Pensum: BCF Wolfratshausen bestreitet zum Abschluss zwei Vorbereitungsspiele daheim

Von: Oliver Rabuser

Letzte Erkenntnisse erhoffen sich die BCF-Verantwortlichen (v. li.) Hans Wiedner, Leo Fleischer und René Stoiber von den beiden Vorbereitungsspielen am Wochenende. © or

Mit einem „Double-header“, sprich zwei Heimspielen am gleichem Wochenende beenden die Fußballer des BCF Wolfratshausen ihre Vorbereitung nach der Winterpause.

Wolfratshausen – Am heutigen Samstag (14 Uhr) gastiert mit dem SV Miesbach einer der Gruppensieger des neuen Kreisliga-Testmodells in Farchet.

Nicht ganz so erfolgreich lief es für den ehemaligen BCF-Kicker Simon Gebhart als Trainer des SC Pöcking. Vorige Saison noch Bezirksliga-Mitkonkurrent, geht es für die Elf aus dem Landkreis Starnberg neuerlich um den Klassenerhalt. Diese Partie wird am Sonntag (16.30 Uhr) angepfiffen.

Leo Fleischer betont, man habe die beiden Begegnungen „bewusst und frühzeitig“ vereinbart. Das Niveau der Herausforderer sei aus seiner Sicht ausreichend, sodass sich seine Mannschaft nicht schonen brauche. „Und jeder soll sich auch noch mal zeigen“, schiebt der Farcheter Coach nach. Zwei Termine an einem Wochenende auch deswegen, um nicht durch unzählige Veränderungen den Spielfluss sukzessive zu stören. „Wir werden nicht in der Halbzeit fünf Mal wechseln oder drei Umstellungen vornehmen“, sieht Fleischer die Experimentierphase als abgeschlossen an. Fraglos wären zwei positive Resultate ein wichtiger Wegweiser für das erste Bezirksliga-Heimspiel am kommenden Samstag, 11. März, gegen den 1. FC Penzberg. „Aber die Art und Weise wie wir auftreten, bleibt wichtiger“, so Fleischer.

Zugleich hofft der Trainer, dass sich seine zuletzt durch Ausfälle geplagte Abwehrformation stabilisieren kann, wie zuletzt dem Abgang von Anto Stipic in die BCF-Reserve (wir berichteten). „In der Defensive geht es hauptsächlich um Abstimmung, da fehlen diese Spieler schon“, bedauert der 25-Jährige. Auf der anderen Seite sei das Einbauen von jüngeren Akteuren auch „der nächste Schritt Richtung Umbruch“. Und eben diesen muss der Ballclub in den beiden kommenden Jahren stringent verfolgen.