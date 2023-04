BCF Wolfratshausen mit Notbesetzung: „Radikal gesehen, ist das der Umbruch im Team“

Von: Oliver Rabuser

Spielt ausnahmsweise im Zentrum: Paul Müller (vo.). © hl

Faktisch ist es eine Notbesetzung, mit der der BCF Wolfratshausen das vorgezogene Oster-Gastspiel bei der Reserve des FC Deisenhofen (Mittwoch, 19.30 Uhr) bestreitet.

Wolfratshausen – Denn neben den Langzeitverletzten Matej Bonic und Abou Camara fehlen mit Ausnahme von Paul Müller sämtliche Leistungsträger, die schon seit vielen Jahren das BCF-Wappen auf dem Trikot tragen.

Timon Hummel ist rot-gesperrt, Mitch Rödl privat verhindert, Jona Lehr und Musti Kantar sind angeschlagen.

Auch Leo Fleischer bedauert die geballte Absenz seiner Routiniers, doch zeigt der Coach der Farcheter auch eine andere Sichtweise auf: „Radikal gesehen, ist das der Umbruch im Team.“ Will meinen: Die genannten Spieler sind aus Altersgründen auf Sicht ohnehin nicht mehr dabei; irgendwann muss es eben eine Nachfolgegeneration richten. Ein Vorsprung von neun Punkten auf die Abstiegszone lässt das alternativlose Experiment locker zu. „Wir stehen nicht mit dem Rücken zur Wand, also ist es eine Chance für jeden.“

Ganz unproblematisch ist die Umstrukturierung gleichwohl nicht. Mit Hummel und Rödl fehlt die etatmäßige Innenverteidigung der letzten Wochen. Aller Voraussicht nach rücken die Außenspieler Müller und Patrick Weilguni ins Zentrum. Keine Ideallösung, dennoch die naheliegendste.

Eine völlig andere Ausgangslage erwartet Fleischer bei den Gastgebern. Sie rangieren nur hauchdünn oberhalb des Strichs, werden daher alles in die Waagschale werfen, um weitere Punkte gegen den Abstieg zu sammeln. „Die zweite Mannschaft ist als Bindeglied zwischen U19 und Bayernligateam enorm wichtig.“ Fleischer weiß, wovon er spricht. Er arbeitete vor seiner Zeit im Deisenhofener Nachwuchs, hat dorthin immer noch vereinzelte Kontakte. Und da A-Jugend und Erste spielfrei sind, erwartet der Übungsleiter auf Seiten des Gegners eine „Top-Aufstellung“.

Ein Remis würde der 25-Jährige mutmaßlich abnicken. So wie er das zuletzt in drei Heimspielen getan hat. Prinzipiell brächten Punkteteilungen den Klub nicht weiter. Aber die Art und Weise des Zustandekommens gefällt dem Coach. „Wir holen Punkte gegen Teams, gegen die wir in der Vorrunde verloren haben.“ Damit das auch am Mittwoch klappt, muss der Ballclub anders auftreten, als bei der 0:1-Hinspielniederlage. (or)

BCF Wolfratshausen

Oppolzer - Bares, Weilguni, Müller, Mbaraka - Schubnell, Dötsch, Diarra, Uguz, Spreiter, Ar. Veliqi - Al. Veliqi, Eismann, Reitel