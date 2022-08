BCF Wolfratshausen entdeckt Knipserqualitäten

Von: Oliver Rabuser

Teilen

BCF-Cracks in Torlaune: Manuel Spreiter (li.) verbuchte einen Torerfolg und eine ausgelassene Großchance, Adama Diarra (re.) traf zum 3:0 und spielte stark auf dem linken Flügel. © Tamara Schuster/or

Zweiter Saisonsieg für den BCF Wolfratshausen. Tochtermann: „Sieg gibt Selbstvertrauen“

Wolfratshausen – Zweiter Heim- und Saisonsieg für den BCF Wolfratshausen. Beim unerwartet klaren 4:0-Erfolg über den FC Neuhadern verdreifachen die spielfreudigen Farchter ihre bisherige Torausbeute. „Der Sieg hat Selbstvertrauen gegeben. Wir mussten aber auch gewinnen, um nicht abzudriften“, konstatierte ein erstmals rundum zufriedener Trainer Heinz Tochtermann. „Wir haben uns jetzt etwas befreit, auch wenn es für uns keine einfachen Wochen geben wird“, sagt Tochtermann mit Blick auf das anstehende Gastspiel bei Spitzenreiter TSV Murnau.

BCF entdeckt Knipserqualitäten

Umso wichtiger war der gefällige Auftritt gegen den Aufsteiger. Der Coach sprach angesichts der personellen Optionen von einer „Aufstellung mit Bezirksliga-Geschmack“. Die erlaubte es dem 66-Jährigen beispielsweise, mit Comebacker Mitch Rödl und Kayra Arikan seine beiden Sechser vom Feld zu nehmen und durch Ralf Schubnell und Marco Ivic gleichwertig zu ersetzen. Natürlich spielte auch der Spielverlauf eine zentrale Rolle, respektive die frühe Führung den Flößerstädtern in die mit deutlich mehr Trümpfen als zuletzt bestückten Karten.

Amani Mbaraka steuerte nach Doppelpass in Richtung Grundlinie, sein Zuspiel in den Rückraum des Sechzehners versenkte Jona Lehr mit einem von Dennis Peterssen ins eigene Tor abgefälschten Schuss. Somit hatte man dem Neuling schnell den Zahn gezogen, denn Neuhadern wollte nach der jüngsten 2:7-Abfuhr gegen Penzberg zunächst aus einer massierten Deckung heraus agieren.

Zweites Tor nach ähnlichem Muster

Beim zweiten BCF-Treffer trat Lehr als Initiator in Erscheinung. Wieder brach der BCF über dessen rechte Flanke durch, nur diesmal war Manuel Spreiter der freie Spieler im Zentrum. Spreiter hätte noch vor der Pause weitere Meriten sammeln können, verpasste aber das leere Tor und somit das 3:0 knapp.

Starke Abwehrreihe

Offensiv fehlte den Gästen jegliche Durchschlagskraft. Was freilich auch einer Farcheter Abwehrreihe lag, bei der Tochtermann zufolge „Automatismen“ zu erkennen waren. Nach Wiederbeginn dauerte es nicht lange, ehe eine einseitige Partie frühzeitig entschieden war. Der auffällig gute und flinke Adama Diarra besorgte nach einem Dribbling um zwei Gegenspieler und einem Flachschuss in die lange Torecke das 3:0. Linksverteidiger Paul Müller setzte einen Freistoß-Flugball aus dem Halbfeld per Kopf in die Maschen, wobei Neuhaderns Keeper Daniel Honnef keine glückliche Figur abgab. „Das Spiel hat gezeigt, dass wir auch knipsen können“, kommentierte Tochtermann die bis dato unbekannte Torlaune seiner Mannen.

BCF Wolfratshausen – FC Neuhadern 4:0 (2:0)

Tore: 1:0 (5./ET) Peterssen, 2:0 (35.) Spreiter, 3:0 (50.) Diarra, 4:0 (53.) Müller. – Schiedsrichter: Korbinian Badmann (FC Perlach). – Zuschauer: 67.

BCF: Oppolzer, Weilguni, Stipic, Kukrica, Müller, Rödl (58. Schubnell), Arikan (58. Ivic), Mbaraka (80. Le. Hölting), Diarra (64. Eismann), Lehr, Spreiter.