„Ziel muss der Klassenerhalt sein“: BCF-Fußballer Fabio Ratte über den Saisonstart und seine Auszeit

Von: Oliver Rabuser

Fabio Ratte (am Ball) und der BCF sind mit einem 2:1-Heimsieg in die neue Saison gestartet. © oliver rabuser

BCF-Kicker Fabio Ratte im Interview: Er spricht über den gelungenen Saisonstart der Wolfratshausener und über seine Verletzungen und deren Auszeit.

Wolfratshausen – Vergangenen Samstag gegen 15.20 Uhr strahlte Fabio Ratte über das ganze Gesicht. Der Fußballer des BCF Wolfratshausen ballte die Fäuste, ließ sich von seinen Teamkollegen Musti Kantar und Emmanuel Ojo umarmen, knuddeln, herzen. Ratte ist seit vielen Jahren im Verein, tauchte aber erst nach der letzten Winterpause wieder im Dunstkreis der Ersten Mannschaft auf.

Warum das so war, und dass derlei Freudenmomente wie beim 2:1-Sieg gegen den TSV Murnau keinesfalls eine Selbstverständlichkeit sind, verriet der 29-Jährige im Gespräch mit BCF-Reporter Oliver Rabuser.

Herr Ratte, Auftaktsieg und Siegtor – vielmehr geht fast nicht?

Ich hätte ehrlich gesagt nicht mit einem Sieg gerechnet. Wir haben aber eine gute Stimmung im Team und waren sehr motiviert. Wir haben das Spiel durch eine Mannschaftsleistung gewonnen. Murnau hat wohl auch nicht so sehr mit unserem körperbetonten Spiel gerechnet. Das war der Hebel zum Sieg.

Lässt sich die Bedeutung dieses Auftaktsiegs angesichts vieler Neuzugänge beim BCF bewerten?

Der war extrem wichtig. Schließlich hatten wir in der Vorbereitung auch Spiele, die nicht so schön waren. Aber langsam rücken wir zusammen und es entwickeln etwas.

Stichwort „entwickeln“: Wie macht sich der neue Trainer Tarkan Demir, der ja den Verein wieder zu einer lebendigen Institution formen möchte?

Er gibt sich sehr mannschaftsnah, hat auch einige Leute mitgebracht. Er weiß, wie er einen Spieler erreichen kann. Und sportlich hat er auch etwas auf dem Kasten. Die Vorbereitung war sehr intensiv, was uns allen gut getan hat. Das könnte ein Knackpunkt in dieser Saison sein.

Sie waren zu Bayernligazeiten unter dem damaligen Coach Reiner Leitl bereits Teil der Ersten Mannschaft, verschwanden dann aber nahezu völlig von der Bildfläche?

Das stimmt. 2014 hatte ich einen Kreuzbandriss, und 2018 ein Knorpelschaden, der mich bis zum letzten Winter beschäftigt hat. Und dann war da ja noch dieser Umbruch im Verein, als unsere Betreuerin Hilde Kluge und der damalige Trainer Klaus Brand praktisch rausgeekelt wurden. Damit konnte ich mich nicht identifizieren. Ich wollte deswegen zunächst nur in der Reserve spielen.

In der Winterpause kehrten Sie dann unter Leo Fleischer doch wieder in den Kader der Ersten zurück. Was waren die Beweggründe?

Körperlich fühlte ich mich endlich wieder besser. In der Reserve ist es über die Jahre schwieriger geworden. Oft mussten wir versuchen, überhaupt elf Leute auf den Platz zu bekommen. Darauf hatte ich keine Lust mehr. Außerdem hatten wir aus meiner Sicht endlich wieder eine sympathische Truppe in der Bezirksliga.

Wenn Sie spielen, ist das stets offensiv auf der rechten Seite. Ist das ihre Lieblingsposition?

Ja, das ist die Position, auf der ich meine Stärken sehe. Es wird sicher noch mehr Konkurrenzkampf geben, weil wir einen breiten Kader haben. Aber das ist positiv.

Lässt sich durch mehr Fußballer aus der Umgebung die oftmals doch recht blasse Außendarstellung des Klubs verbessern?

Die Möglichkeiten sind zumindest da. Es sind einige Spieler aus Tölz gekommen; die bringen Familie und Freunde mit. Es waren ja schon am Samstag einige Zuschauer mehr als sonst da. Aber das geht alles nicht von heute auf morgen. Entscheidend ist, dass wir attraktiven Fußball spielen. Ziel muss der Klassenerhalt sein. Alles darüber hinaus wäre mega.

Wäre ein Aufstieg etwas für Sie, was Sie noch gerne mit dem BCF erreichen möchten?

Ein Aufstieg ist immer ein entferntes Ziel. Ob es während meiner aktiven Zeit noch klappt, ist aber fraglich. Ich werde sicher nicht mehr ewig spielen, weil mein Körper nicht mehr so wie früher ist. Ehrlich gesagt bin ich froh, dass ich überhaupt wieder Fußball spielen kann.