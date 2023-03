Späte Aufholjagd der BCF-Frauen reicht nicht: Offensive zu verschwenderisch

Von: Dominik Stallein

Franziska Hein: Die BCF-Trainerin ärgert sich über vergebene Chancen. © BCF Wolfratshausen

Zwei Tore in einer Halbzeit sind keine schlechte Statistik – allerdings zu wenig, wenn man einem Drei-Tore-Rückstand hinterherrennt.

Wolfratshausen – Den Farcheter Fußballerinnen reichte beim Rückrundenauftakt eine dominante zweite Halbzeit nicht, um den FC Langengeisling zu schlagen. Dafür war die BCF-Offensive in der ersten Halbzeit zu verschwenderisch und die Gegnerinnen zu effektiv.

Eigentlich hatte Coach Franziska Hein an den ersten Minuten ihrer verletzungsbedingt recht improvisierten Startelf wenig auszusetzen: „Wir haben das Spiel gemacht, wir hatten die Chancen.“ Allerdings ohne Erfolg: Der Farcheter Druck hielt bis zur Mitte der ersten Hälfte, darauf folgten elf Minuten, in denen Langengeislings Offensivreihe drei Tore aus vier Chancen machte.

Nach dem Seitenwechsel setzten die Wolfratshauserinnen auf Risiko. Heins Marschroute: „Entweder wir schießen noch drei oder wir kassieren noch drei.“ Fast wäre der Plan aufgegangen: Hannah Förg traf per Elfmeter (65.) Lena Jocher per Nachschuss nach einem zweiten Strafstoß (80.). Die umtriebige Spielgestalterin Förg hätte zur Heldin werden können: In der Nachspielzeit drehte sie einen Freistoß aus spitzem Winkel sehenswert über Mauer und Keeperin. Der Ball ging aber an die Latte. „Es ist ärgerlich, dass es nicht gereicht hat“, sagt Übungsleiterin Hein. Ihre Mannschaft versammelte sie direkt nach Abpfiff auf dem Platz. „Ich habe ihnen gesagt, dass wir den Kopf nicht hängen lassen, sondern weiter arbeiten werden.“ Dabei fehlen dürfte Außenverteidigerin Julia Hartl, die sich am Samstag am Knie verletzte. Eine Diagnose steht aus. Wie viele Verletzte kurzfristig zurückkehren werden ebenso. (dst)