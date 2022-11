„So sehr ich Murnau, Haidhausen oder Heilbrunn schätze – Garmisch ist schon der härteste Gegner“

Von: Oliver Rabuser

Im schweren Spiel beim Bezirksliga-Spitzenreiter 1. FC Garmisch-Partenkirchen kann der BCF Wolfratshausen wieder auf Defensivmann Anto Stipic (Mi.) zählen, der seine Rotsperre abgesessen hat. Foto: or © or

Leo Fleischer ist als Trainer mit dem BCF Wolfratshausen noch ungeschlagen. Am Samstag kommt es zum Showdown bei Spitzenreiter Garmisch-Partenkirchen.

Wolfratshausen – Die Bilanz der Hinserie kann sich sehen lassen – zumindest der zweite Teil der 15 absolvierten Spieltage. Unter Leo Fleischer als Coach hat der BCF Wolfratshausen noch keine Partie verloren und mit 16 Zählern aus sechs Partien den Anschluss an das obere Tabellendrittel der Bezirksliga Süd hergestellt. Somit der perfekte Zeitpunkt für die größtmögliche Herausforderung, nämlich dem Duell bei Spitzenreiter 1. FC Garmisch-Partenkirchen (Sa., 15 Uhr).

Wollen die Flößerstädter im Frühjahr tatsächlich noch ein Wörtchen um die vorderen Plätze mitreden, müssen sie Außergewöhnliches leisten. Dazu gehört eine Überraschung beim Ligaprimus ebenso wie das Bestehen beim FC Hellas im Nachholspiel am kommenden Mittwoch. Die beiden finalen Aufgaben vor der Winterpause gegen Unterpfaffenhofen und Berg sind zumindest der Papierform nach lösbar.

Nach 15 Spielen: Garmisch-Partenkirchen hat schon 45 Tore in dieser Saison erzielt

Der Blick zurück macht eigentlich keinen Sinn mehr. Klar: Der BCF war am ersten Spieltag gegen die Werdenfelser chancenlos und verlor mit 0:3. Beide Teams hatten eine ungünstige Vorbereitung hinter sich, der 1. FC aber fraglos die besseren Trümpfe. Schnee von gestern. Inzwischen haben sich beide Mannschaften signifikant entwickelt – die Garmisch-Partenkirchner zum derzeit ersten Anwärter auf eine sofortige Rückkehr in die Landesliga, der Ballclub zu einer Adresse, die geschätzt und ernst genommen wird. „Es sind jetzt Spieler da, die anfangs der Saison nicht zur Verfügung standen“, erläutert Leo Fleischer. Und: „Die Neuzugänge haben sich integriert und an die Liga angepasst.“

Trotz der verbesserten Vorzeichen hat der Farcheter Trainer höchsten Respekt vor den Gastgebern: „So sehr ich Murnau, Haidhausen oder Heilbrunn schätze – Garmisch ist schon der härteste Gegner.“ Als Beleg nennt der Coach allein die geschossenen beziehungsweise zugelassenen Treffer. Hierbei ist die Elf von Florian Heringer mit 45:13 Toren das Maß aller Dinge. „Das kommt nicht von ungefähr“, unterstreicht Fleischer. „Da gibt es einen klaren Spielplan, der umgesetzt wird.“

BCF Wolfratshausen: Paul Müller fällt aus - Anto Stipic kehrt nach Rot-Sperre zurück

Selbiges gilt freilich längst auch an der Kräuterstraße. Der Inhalt dieses Mal: „Die Balance finden aus Ballbesitz in der Defensive und vertretbarem Risiko von hinten raus spielen, dazu situativ ins Angriffspressing gehen“, betont der Coach, der am Samstag auf Paul Müller verzichten muss. Dafür ist Anto Stipic nach seiner Rot-Sperre wieder dabei. (OLIVER RABUSER)

BCF Wolfratshausen

Oppolzer - Weilguni, Hummel, Rödl, Stipic - Schubnell, Kantar, Mbaraka, Diarra - Lehr, Spreiter -- Herbert, Rose, Kukrica, Eismann