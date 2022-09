Frauenfußball: BCF Wolfratshausen startet in die Bezirksoberliga – Saisonziel: Top-Drei

Für einen Aufstieg muss alles passen

Die Marschroute ist eine ganz andere: Statt Abstiegskampf bis zum letzten Spieltag soll es für die BCF-Frauen heuer in eine neue Richtung gehen.

Wolfratshausen – „Wir streben einen Platz unter den ersten Drei an“, sagt Franziska Hein. Zusammen mit Tobias Bernwieser führt sie das Team in die Bezirksoberliga-Saison. Nach dem unglücklichen Abstieg am letzten Spieltag der abgelaufenen Saison startet der BCF eine Etage tiefer – und das fast mit demselben Personal.

Der Kader der vergangenen Saison ist weitgehend zusammengeblieben. Lediglich eine letztjährige Stammspielerin, Maren Hamm, hat den BCF verlassen. „Wir haben sehr früh die Gespräche mit den Spielerinnen gesucht und Zusagen bekommen, die nicht vom Klassenerhalt abhängig waren“, sagt Bernwieser. Das Trainer-Duo führt das auf eine gute Stimmung in der Mannschaft zurück. Einige Spielerinnen im Kader hätten durchaus das Potenzial für eine höhere Liga – was in der vergangenen Saison immer wieder durchblitzte. Am eindrucksvollsten bei einer Siegesserie von vier Spielen in der Rückrunde.

Die Qualität im Team sei demnach „sicherlich hoch genug“, um eine gute Rolle in der Bezirksoberliga spielen zu können. Eine Voraussetzung: Alle müssen fit bleiben. „Wir sind nicht so wahnsinnig breit aufgestellt.“ Das könnte einigen Nachwuchsspielerinnen mehr Spielzeit ermöglichen. „Für sie war es vergangenes Jahr oft schwierig, weil wir uns einfach keinen einzigen Fehler erlauben konnten“, erinnert sich der BCF-Coach. Die neue Rolle als Aufstiegskandidat, der in die meisten Spiele als Favorit starten wird, könnte den jungen Spielerinnen entgegenkommen. „Wir wollen sie in diesem Jahr noch stärker einbinden. Die neue Liga kommt ihnen vielleicht entgegen. Der Sprung ist nicht mehr ganz so groß.“

Natürlich: Eine Rückkehr in die Landesliga wäre ein Wunsch, „aber für einen Wiederaufstieg muss alles stimmen“, sagt Bernwieser. Nur eine Mannschaft steigt direkt auf. „Möglich ist es“, sagt Hein. Fest planbar aber nicht.

Die Startbedingungen sind für den BCF relativ günstig: Die Trainingsbeteiligung in der Vorbereitung war gut, die Stimmung – das hätten mehrere Teambuilding-Ausflüge gezeigt – ebenfalls. Und eine Woche vor dem Startschuss in die neue Saison wurde beim mühsamen 4:3-Pokalsieg gegen die Kreisligisten aus Sachsenkam jeder drohende Anflug von Hochmut schnell erstickt. So zumindest könnte man das Spiel optimistisch bewerten.

Natürlich gibt es auch eine etwas andere Lesart: Die äußerst glanzlos gewonnene Partie zeigte eine altbekannte Schwäche der Mannschaft auf: Gegen tief stehende Gegner hatten die Farcheterinnen schon im vergangenen Jahr immer wieder Probleme. Die Pressing-Maschinerie in der Angriffsreihe um Selina Schauer, Lena Jocher und Hannah Förg glänzt vor allem, wenn sie auf dem Weg zum Tor Tempo aufnehmen und die Abwehr spielerisch überrumpeln kann. Trotz des Abstiegs stellte der BCF die viertbeste Offensive der Landesliga. Gerade gegen mauernde Gegner kam diese Stärke aber zu selten zum Tragen. „Wir werden gegen defensiv spielende Mannschaften noch andere Mittel finden“, verspricht Bernwieser. Das könnte wichtig werden, denn in diesem Jahr geht der BCF in die meisten Spiele als Favorit. (Dominik Stallein)