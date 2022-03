BCF-Wolfratshausen-Frauen: Qualität auf den Platz bringen und die Liga halten

Von: Dominik Stallein

Das Prunkstück ist die Offensive: Die Fußballerinnen des BCF Wolfratshausen haben mit die meisten Tore in der Liga geschossen. © BCF

Das erste Minimalziel hat seine Mannschaft erreicht – wenn auch denkbar knapp. Zur Winterpause wollte BCF-Coach Tobias Bernwieser mit den Landesliga-Frauen über dem Strich zur Abstiegszone stehen.

Wolfratshausen – Momentan ist das eine äußerst fragile Position: Elf Punkte haben die Farcheterinnen aus zehn Spielen erkämpft – genauso viele wie ihre zwei engsten Verfolgerinnen in jeweils elf Partien.

Dass gleich zu Beginn der Rückrunde richtungsweisende Begegnungen mit diesen Teams im Kalender stehen, sorgt beim Wolfratshauser Übungsleiter für vorfreudige Anspannung. „Wir können zwei ganz wichtige Schritte Richtung Klassenerhalt machen“, sagt Bernwieser. In der Hinrunde nahm sein Team vier Zähler aus den beiden Keller-Duellen mit. Dass seine Mannschaft das toppen kann, daran hegt der Trainer keine Zweifel.

Dabei könnte das spektakuläre 6:4 im Hinspiel gegen die Zweitvertretung des FFC Wacker München, gegen die die Farcheter am Sonntag in die Frühlings-Runde starten, sinnbildlich für die Wolfratshauser Hinrunde stehen. Mit 29 geschossenen Toren zählt die BCF-Offensive zu den stärksten der Liga. Dass das Team aber pro Spiel fast drei Gegentore kassiert – 28 in 10 Begegnungen – machte einige Punktgewinne unmöglich.

Bernwieser führt die defensive Anfälligkeit unter anderem auf viele Umstellungen in der Hintermannschaft zurück: Die eingespielte Viererkette der Vorsaison musste einen enormen Aderlass hinnehmen – zwei Verteidigerinnen beendeten ihre Laufbahn, Marina Siegl spielte verletzungsbedingt noch keine Minute. Es verging kaum eine Woche ohne Wechsel in der Defensivreihe. „Das war für die Mannschaft nicht leicht, weil wir uns immer neu einstellen, neu orientieren mussten“, erinnert sich Bernwieser.

Von Siegls Rückkehr auf den Rasen erhofft sich der Farcheter Coach eine stabilisierende Wortführerin, die ihre – zwar hoch veranlagten, aber auf den Positionen nicht immer sattelfesten – Kolleginnen führen könnte. Bisher geht die Rechnung auf. Bei der 0:2-Testspielniederlage gegen die Bayernliga-Mannschaft von Schwaben Augsburg war kein Klassenunterschied zu erkennen – die Gäste kamen nur zu wenigen klaren Torchancen.

Dass die BCF-Frauen im Vorbereitungskick ohne Treffer blieben, stellt eine Ausnahme dar. Das Prunkstück der Mannschaft sind die technisch starken und pfeilschnellen Offensivkräfte, die viele Hochkaräter herausspielen. Ein Blick in das Torjäger-Ranking der Liga beweist die Farcheter Flexibilität: Während bei den Mitbewerbern meist eine Stürmerin für Treffer sorgt, ist die Wolfratshauser Offensive mit Lena Jocher (acht Treffer), Selina Schauer (sieben) und Hannah Förg (sechs) gleich dreimal in den Top-Zehn der Liga vertreten. Diese Statistik hat weniger Aussagekraft als die Punkteausbeute – Mut machen kann sie aber. „Wenn wir unsere Qualität auf den Platz bringen, bleiben wir aus der Abstiegszone draußen“, ist Bernwieser überzeugt.

Was ihn außerdem optimistisch stimmt: Trotz der durchaus kniffligen Tabellensituation sei die Stimmung innerhalb der Mannschaft gut, Unruhe oder gar persönliche Querelen könne er nicht ausmachen. Auch beim viertägigen Trainingslager in Südtirol – „toller Kunstrasen, Spitzenwetter, super Stimmung“ – habe sich die Mannschaft geschlossen präsentiert und ein intensives Vorbereitungsprogramm abgespult. Es soll dabei helfen, nach der ersten Etappe auch den Schlussspurt zu meistern – und bis zum Schluss über dem Strich zu bleiben. (Dominik Stallein)