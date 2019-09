Rusitschka fehlt BCF länger

Hiobsbotschaft vor Spiel gegen Anadolu

von Oliver Rabuser schließen

Der vierte Saisonerfolg hat die Fußballer des BCF Wolfratshausen mit Blick auf die Tabellensituation etwas aufatmen lassen.

Wolfratshausen– Nichtsdestotrotz rangieren die Farcheter weiterhin in der unteren Hälfte des Bezirksliga-Klassements. Ändern könnte dies ein weiterer Dreier bei einem Gegner, der bislang einen äußerst schwerfälligen Start hingelegt hat. Geht allerdings der FC Anadolu München am Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) als Sieger der Partie hervor, rückt er den Flößerstädtern gewaltig auf die Pelle.

In Wolfratshausen hat man sich daran gewöhnt, ohne Unterlass auswärts zu spielen. „Zur Abwechslung mal wieder“, scherzt Jona Lehr vor der vierten Dienstreise in Folge. Ziel diesmal ist die Sportanlage am Münchner Westbad, unmittelbar am äußeren Ende der Agnes-Bernauer Straße gelegen. Kommenden Mittwoch, 18. September, findet die ungewöhnliche Auswärtstournee mit dem Nachholspiel beim SV Herakles dann ein vorläufiges Ende.

Sonntags-Gegner FC Anadolu dümpelt momentan auf Relegationsplatz zwölf. Dabei war der türkische Klub in den vergangenen Jahren stets in der oberen Tabellenregion zu finden. Doch mit nur zwei Siegen und einem ausgeglichenen Torverhältnis stottert der Motor momentan gewaltig. „Für sie geht es darum, unten rauszukommen“, stellt sich Jona Lehr auf eine hitzige Geschichte ein, die zudem dem Vernehmen nach abermals auf Kunstrasen ablaufen wird. Die bisherigen Resultate der Gastgeber dürfen den BCF aber nicht leichtsinnig machen. „Das ist eine gute Mannschaft mit einigen Spielern, die schon höherklassig unterwegs waren“, weiß der Stellvertreter von Chefcoach Mitch Rödl.

Bei den Farchetern wiederum ist der Kader erheblich begrenzt. Zwar schaute Ex-Profi Barbaros Barut während der Woche mal wieder im Training vorbei – ein Einsatz des Routiniers am Sonntag ist jedoch nicht möglich. Gabriel Rusitschka, der aus Garmisch-Partenkirchen an die Kräuterstraße wechselte, hatte bei seiner Verpflichtung frühzeitig auf die Möglichkeit eines Stipendiums in den USA hingewiesen. „Das hat jetzt kurzfristig geklappt“, berichtet Lehr. Ralf Schubnell, Neuzugang in Warteschleife, wird erst Mitte der kommenden Woche zur Mannschaft stoßen.

Dennoch hofft der spielende Co-Trainer, dass sich die Torquote des BCF verbessert. „Damit haben wir schon das gesamte Jahr zu kämpfen“, verweist der Badener auf die mangelhafte Präzision in den entscheidenden Momenten. „Wir spielen zwar gefällig, aber der letzte Ball könnte besser kommen“, stellt Lehr klar.

BCF Wolfratshausen

Radic – Lehr, Hofmann, Kantar, Schubnell, Hummel, Buyar, Kraljevic, Schnabel, Rose, Dzafic – Schröferl, Graham, Lichtenegger.