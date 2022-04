Wolfratshausen: Heimniederlage gegen Amicitia München - Höhenrain gelingt später Ausgleich

Von: Dominik Stallein

Stefanie Schoberth erzielte einen Treffer für die BCF-Frauen. © Isar-Loisachbote

Wolfratshausen unterliegt Amicitia München mit 2:3. Das Aufbegehren des BCF nach 0:3 kommt dabei zu spät. Höhenrain gelingt der späte Ausgleich gegen Saaldorf.

BCF Wolfratshausen - SC Amicitia München 2:3 (0:2) – Eine starke Halbzeit reichte nicht: Die ersatzgeschwächten Farcheter Fußballerinnen mussten am Sonntag eine Niederlage gegen den Tabellenzweiten der Landesliga hinnehmen. Die Abstiegssorgen der BCF-Frauen verschärfen sich, weil die direkte Konkurrenz in der roten Zone am Wochenende Punkte eingefahren hat – und Wolfratshausen inzwischen überholt hat. Allerdings gibt es die Möglichkeit mit einem Sieg in einem Nachholspiel wieder aus dem Abstiegsbereich zu klettern. „Wir dürfen nicht in die Situation kommen, dass wir es nicht mehr selbst in der Hand haben“, warnt Coach Tobias Bernwieser.

Dass es unterm Strich gegen den Favoriten aus München nicht reichte, führt der Trainer auf Unkonzentriertheiten zurück: Beim ersten Gegentor spazierte die Amicitia-Stürmerin mehr oder weniger unbedrängt durch den Sechzehner, beim zweiten fehlte die Entschlossenheit der BCF-Hintermannschaft nach einem Eckball. In der zweiten Hälfte zeigten die Gastgeberinnen ein anderes Gesicht: „Wir wollten volles Risiko gehen“, sagt Bernwieser. Mit Gegenpressing, hohem Druck und einer offensiveren Gangart kamen die BCF-Frauen noch zu Torchancen und nach dem 0:3-Rückschlag durch Stefanie Schoberth (84.) und Marie Arndt (90.) sogar noch auf einen Treffer heran. Das Aufbegehren kam jedoch zu spät. Bernwieser ist mit der zweiten Spielhälfte trotzdem zufrieden: „Wenn wir unsere Unkonzentriertheiten abstellen, ist eigentlich alles da, um unten herauszukommen.“ (Dominik Stallein)

FSV Höhenrain - SV Saaldorf 1:1 (1:1) – In der ersten Halbzeit standen beide Mannschaften sicher in der Defensive und ließen nur wenige Torchancen zu. Darüber hinaus wurden viele Zweikämpfe geführt und zahlreiche Stockfehler erschwerten das Kombinationsspiel. Kurz vor der Halbzeit landete ein abgefälschter Schuss unglücklich im Höhenrainer Tor. In der zweiten Halbzeit versuchten die FSV-Frauen das Spiel umzudrehen, agierten in der Offensive aber weiterhin zu ungenau und umständlich. Darüber hinaus vergaben die Stürmerinnen Carina Schreiner und Sandra Ott beste Möglichkeiten zum Ausgleich. Dieser fiel erst in der letzten Spielminute durch einen direkt verwandelten Freistoß von Kathi Seidl. Das Fazit von Spielertrainer Sandra Ott: „Ein verdientes Unentschieden gegen den Tabellennachbarn.“ (red)