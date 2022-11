„Mit ein, zwei Spielern sind wir im Gespräch“ – Fleischer schließt Neuzugänge im Winter nicht aus

Seit Mitte September hat Leo Fleischer (li., mit Assistent Adrian Neumeier) das Sagen bei den Fußballern des BCF Wolfratshausen. Die bisherige Bilanz des jungen Trainers kann sich sehen lassen. Foto: oliver rabuser © oliver rabuser

Mit nur sechs Punkten fällt für die Fußballer des BCF Wolfratshausen zur Winterpause der Abstand zur Abstiegszone der Bezirksliga Süd gering aus.

Wolfratshausen – Zwischenzeitlich feierte man fünf Siege in Folge. Da hätte man sich zur Winterpause mehr Abstand erhofft. Im Gespräch mit unserem Mitarbeiter Oliver Rabuser zog Trainer Leo Fleischer (26) eine ausführliche Zwischenbilanz und blickte voraus auf die weitere Entwicklung des Klubs.

Herr Fleischer, bewegte Wochen liegen hinter Ihnen. Welches Attribut würden sie dem Saisonverlauf verleihen?

Intensiv

Lässt sich wie erklären?

Für mich persönlich, seit ich in der Verantwortung stehe. Aber auch für die Mannschaft, und da bereits ab der Vorbereitung. Seither war viel zu tun.

Was hat sich für Sie verändert, seit Sie den Job des Trainers vom glücklosen Heinz Tochtermann übernommen haben?

Der größte Unterschied ist der zeitliche Aufwand. Aber auch derjenige zu sein, der in letzter Instanz die Entscheidungen trifft.

„Für mich ist es aber auf jeden Fall vorstellbar, beim BCF weiterzumachen.“: Fleischer hat Gefallen an der Arbeit

Sie scheinen Gefallen an der Arbeit gefunden zu haben. Gab es schon Gespräche hinsichtlich der kommenden Saison?

Diese Gespräche gab es noch nicht. Für mich ist es aber auf jeden Fall vorstellbar, beim BCF weiterzumachen.

Nach starken Vorstellungen zu Beginn Ihrer Tätigkeit, ging die Formkurve in den drei vorgezogenen Rückrundenspielen wieder etwas nach unten. War am Ende die Luft etwas raus?

Das kann sein. Aber ich weiß nicht, ob diese drei Spiele allein eine große Aussagekraft haben. Die letzten zehn Begegnungen waren gut. In Garmisch war der Gegner stark; trotzdem haben wir eine ordentliche zweite Halbzeit gespielt. Unterpfaffenhofen präsentierte sich wesentlich stärker, als man es vielleicht erwartet hat. Und Berg hat es uns mit seiner Art und Weise nicht einfach gemacht. Wir haben aber auch inhaltlich einige Punkte vermissen lassen, um so ein Spiel zu gewinnen.

Welche Ansätze ergeben sich daraus für die verbleibende Spielzeit?

Oberstes Ziel ist es, so schnell wie möglich den Klassenerhalt zu schaffen. Denn die Vereine hinter uns haben jederzeit die Qualität selbst eine Serie zu starten. Wir müssen spielerisch mit dem Ball noch besser, sicherer und variabler werden. Zudem brauchen wir bessere Lösungen gegen tief stehende Gegner. Auch die Cleverness im Umgang mit Schiedsrichtern und Gegenspielern ist ein Thema. Wir haben zu viele Karten und Zeitstrafen bekommen.

„Mit ein, zwei Spielern aus der Region sind wir im Gespräch“: Fleischer schließt Neuzugänge im Winter nicht aus

Stehen im Winter personelle Veränderungen an?

Emir Kukrica verlässt uns; das war länger bekannt. Er hat im Job mehr Verantwortung bekommen und ist dadurch zeitlich mehr eingebunden. Ivan Papic hat leider eine chronische Magenentzündung. Er bleibt bei uns, ist aber sportlich erstmal raus. Matej Bonic musste einen leichten Rückschlag hinnehmen, hatte nach dem Training wieder Schmerzen im Leistenbereich. Er muss wohl doch operiert werden.

Wie sieht´s mit Neuzugängen aus?

Mit ein, zwei Spielern aus der Region sind wir im Gespräch – da gibt es aber noch nichts Konkretes. Dafür sind Marco Ivic, Hilmi Bislimi und Abou Damara nach ihren Verletzungen und Jonas Reitel nach Auslandssemester wieder voll dabei. Kayra Arikan nimmt wegen seiner Ausbildung bei der Polizei einen Standby-Modus ein.

Abteilungsleiter Helmut Forster meinte vor der Saison, der BCF wolle in der Tabelle vorne hinschmecken, um in der kommenden Runde eventuell den Aufstieg anzugehen. Gehen Sie mit ihm d´accord?

Grundsätzlich ist das möglich. Dazu müssen viele Aspekte stimmen. Die Situation für die kommende Saison jetzt einzuschätzen, ist aus meiner Sicht nicht möglich. Sobald der Ligaverbleib geschafft ist, muss man sehr vorausschauend planen. Da geht es dann nicht mehr unbedingt darum, die vermeintlich stärkste Aufstellung auf den Platz zu bringen, sondern auf Spieler zu setzen, die nächste Saison sicher noch da sein werden. Potenzial, Ambition und Infrastruktur wären gegeben.

„Eine Verbundenheit wie auf dem Dorf hast du hier nicht“: Fleischer hätte gerne mehr Zuschauer bei den Spielen

Im Sommer wurden Neuzugänge vornehmlich durch Mundpropaganda und Bekanntschaften aus dem bestehenden Kader akquiriert. Für einen möglichen Aufstieg wird das vermutlich nicht reichen?

Geht man die Landesliga ernsthaft an, ist aus meiner Sicht unabdingbar, die Position des Sportlichen Leiters zu besetzen. Ein Trainer kann das alleine nicht stemmen. Allerdings habe ich die letzten Monate genutzt, um wichtige Kontakte zu knüpfen. Geholfen haben dabei auch meine vorherigen Stationen Ismaning und Deisenhofen.

Nach wie vor fristet der BCF ein Dasein als sportliche Randerscheinung. Nahezu jeder Dorfverein begrüßt wesentlich mehr Zuschauer. Treibt Sie als Trainer die Außendarstellung um?

Mich als Wolfratshauser beschäftigt das schon; auch weil ich vor einigen Jahren schon im Jugendbereich des Vereins tätig war. Hauptproblem aus meiner Sicht ist die fehlende Identifikation mit den Spielern. Den Zuschauern sind Liga und Niveau relativ egal. Eine Verbundenheit wie auf dem Dorf hast du hier nicht. Aufbauen kann man eine solche Identifikation nur mit einem Kern aus Einheimischen, die dann durch Spieler mit außergewöhnlicher Qualität ergänzt werden.

Wie lässt sich das umsetzen?

In den umliegenden Vereinen haben etliche Spieler eine JFG-Vergangenheit. Da muss man ansetzen. Wenn es dann sportlich gut läuft, entwickelt sich eine Art Eigendynamik. Beispielsweise habe ich in den vergangenen Wochen mehrere Bewerbungsvideos für ein Probetraining erhalten – wenn auch zumeist von Spielern, die für uns eher nicht in Frage kommen.

Die wichtigste Frage zum Abschluss unseres Gesprächs: Wer wird denn Fußball-Weltmeister?

Nicht ganz einfach zu sagen, da ich einiges nicht gesehen habe und auch nicht so intensiv dabei bin, wie bei anderen Turnieren. Aber wenn man das erste Spiel von Brasilien nimmt, ist das für mich die kompletteste Mannschaft.

Das Interview führte Oliver Rabuser.