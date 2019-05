BCF Wolfratshausen mit neuem Mut im Kampf gegen die Abstiegsrelegation 

Aussicht auf ein versöhnliches Ende

von Oliver Rabuser schließen

Drei Spieltage vor Schluss stehen die Landesliga-Fußballer des BCF Wolfratshausen vor einem bedeutsamen Schritt in Richtung direkter Klassenerhalt.

Coach Philipp Bönig sieht im Gastspiel beim um einen Zähler besser postierten FV Illertissen II zwar nicht das Endspiel, aber natürlich eine vorentscheidendes Partie“. Unterliegt der Ballclub an diesem Samstag ab 14 Uhr an der Iller, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass man in die Abstiegsrelegation muss signifikant. „Es wird ein Krimi werden“, prophezeit Bönig. „Wer verliert, wird es nicht einfach haben.“ Im Falle ausbleibender Punkte wären die Farcheter „ein Stück weit“ von der Konkurrenz abhängig.

Doch haben die Wolfratshauser neuerdings auch wieder schlagkräftige Argumente gesammelt. Der 4:1-Sieg in Olching war für Bönig der „Frustlöser“, der 3:1-Heimerfolg über Oberweikertshofen wichtig, um nun diese Chance überhaupt vorzufinden. „Die Mannschaft hat erkannt, worum es geht. Jetzt muss sie es aber noch dreimal zeigen“, skizziert der Ex-Profi die Ausgangslage. Nur wenn man die „eigene Hausaufgaben“ mit Sorgfalt erledigt, erlaubt sich der Blick auf die übrigen Ergebnisse. „Ohne eigene Punkte brauchst du nicht auf andere schauen“, stellt der 39-Jährige klar.

„junge und dynamische“ Allgäuer Elf

Illertissen II hat sich derweil in ähnlicher Manier in Position gebracht. Zuvor meist im Tabellenkeller angesiedelt, habe die Reserve des Regionalligisten zuletzt „relativ erfolgreich“ gespielt. Bönig erwartet eine „junge und dynamische“ Allgäuer Elf, die vieles auf spielerischer Ebene zu lösen gedenkt und in Yannick Glessing (20 Treffer) einen Torschützen mit Meisterbrief in den eigenen Reihen hat.

Der BCF-Trainer hofft, dass jeder seiner Kicker die ausdrückliche Chance zu würdigen weiß. Man habe über die gesamte Saison hinweg „unwahrscheinlich viel“ liegen gelassen, erhalte jetzt aber noch einmal die Aussicht auf ein „relativ versöhnliches Ende“. Zwar gibt es – wie gegen Ende der Saison üblich – einige Fragezeichen bei der Aufstellung. Doch glaubt der Coach, zumindest die erfolgreiche Elf der Vorwoche ein weiteres Mal aufbieten zu könne. Mit klarem Augenmerk auf Eigeninitiative und Offensivdrang. „Wir haben in den letzten Wochen auch unsere Tore gemacht, das wollen wir beibehalten“, sagt Bönig. Gleichwohl sind mit Seppi Zander und Salif Boubacar die Torschützen des 2:0-Hinspielerfolgs zunächst für die Ersatzbank vorgesehen.

BCF Wolfratshausen

Radic – Cakir, Hummel, Kantar, Kleinert, Potenza, Kaygisiz, Kurija, Tokdemir, Barut, Lehr – Herbert, Gobitaka, Shalaj, Rödl, Boubacar, Zander.

Schiedsrichter: Thomas Sprinkart (TSV Burgberg).