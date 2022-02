BCF Wolfratshausen mit Sieg im ersten Testspiel gegen SK Srbija München - Kayra Arikan mit Hattrick

Von: Oliver Rabuser

Mann des Tages war Kayra Arikan (re.), der beim 3:2-Sieg des BCF gegen Srbija München dreimal traf. © or

Sein erstes Vorbereitungsspiel gewann der BCF Wolfratshausen am Mittwoch beim SK Srbija München. Nun folgt mit dem Landesligisten SV Bruckmühl ein erster Gradmesser.

Wolfratshausen – Der Aufgalopp konnte sich schon mal sehen lassen: Beim Kreisligisten SK Srbija München holten sich die Fußballer des BCF Wolfratshausen den ersten Testspielerfolg (3:2). Der vormalige Ismaninger Kayra Arikan schoss sich dabei mit einem Hattrick in den Vordergrund. Der Schwierigkeitsgrad steigt bereits am Freitagabend (20 Uhr), wenn Südost-Landesligist SV Bruckmühl zu Gast in Farchet ist.

Zwar stellte Mitch Rödl nach gerade mal drei Übungseinheiten keine allzu hohen Erwartungen an seine Mannen. Gleichwohl zeichneten sich sofort wieder altbekannte Muster ab. „Wieder zwei Gegentor gefangen“, monierte der BCF-Coach. „Das ist unser großes Manko, da müssen wir uns stabilisieren.“ In der Tat muss zumindest beim ersten Gegentreffer ein Stellungsfehler notiert werden. Generell hatten die Wolfratshauser zu Beginn ihre liebe Mühe mit den wendigen Serben, die auf dem engen Kunstrasen auf der Sportanlage in Neuperlach deutlich besser zurecht kamen. „Eine Zockertruppe, technisch gut und spielstark“, urteilt Rödl. Nach etwa 20 Minuten fanden die Gäste aber besser in die Partie, und auch die Abstände zwischen den Ketten passten besser – einer der Punkte mit dem größten Optimierungsbedarf.

BCF Wolfratshausen: Sieg in der letzten Minute

Die Einwechslungen zur Pause sorgten dann für weitere Struktur. Und für die erste Sternstunde von Kayra Arikan im BCF-Leiberl: Erst traf der technisch versierte Mittelfeldspieler nach misslungener Abseitsfalle, dann nach Vorlage von Jona Lehr. Den schönsten Treffer hob sich der 21-Jährige aber für den Schluss auf: Er stand goldrichtig, als nach öffnendem Pass von Nico Eismann die Kopfballablage von Emre Uguz bei ihm eintraf – 3:2 (90.). „Für Kayra freut es mich sehr“, sagte Rödl. „Er hatte schon öfter gute Chancen. Ich hoffe, der Knoten ist jetzt geplatzt.“ (Oliver Rabuser)