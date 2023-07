BCF Wolfratshausen rettet sich ins Elfmeterschießen und gewinnt 8:6

Von: Nick Scheder

Ohne Gegentreffer blieb der ASC Geretsried um Marius Wedderwille (li.) im Pokalmatch bei Genclikspor Bad Tölz – und erzielte auch noch sechs Tore. Foto: rst/Archiv © rst/Archiv

BCF Wolfratshausen gewinnt bei RW Bad Tölz. Kantersieg für den ASC Geretsried bei Genclikspor Bad Tölz. Auch Münsing eine Runde weiter.

Geto-Dacii Garmisch - SV Münsing 0:2 (0:1) – „Insgesamt war das ein verdienter Sieg für uns“, fasste Ralf Zahn den Pokalsieg seines SV Münsing zusammen. Die Gäste wurden über weite Strecken ihrer Favoritenrolle gerecht: „Wir hätten in den ersten 75 Minuten vier, fünf Tore machen können“, sagt der Trainer. Es blieb bei zwei Treffern durch Lukas Hauptmann (29.) und Hans Zachenbacher (72.). Lediglich mit der letzten Viertelstunde haderte Zahn. In dieser Phase dominierten zunehmend die Hausherren, einen Lattentreffer und einige weitere Chancen notierte er: „Das war dann nicht mehr so gut. Wenn es ganz blöd läuft, kann so ein Spiel auch noch kippen.“ Geto-Dacii sei aber auch „keine klassische A-Klassen-Mannschaft. Man hat schon gemerkt, dass da einige Leute schon höher gespielt haben.“ cga

TSV Otterfing - SG Baiernrain/D’zell 2:0 (1:0) – Die Partie stand bereits vor dem Anpfiff unter keinem guten Stern für Massimo Foraterra. „Wir hatten kurzfristig sechs Spieler, die ausgefallen sind“, beklagt der SG-Coach, der Martin Kanzler spontan für die Abwehr reaktivierte. Zu allem Überfluss musste auch noch Torhüter Markus Pallauf nach übermotiviertem Einsteigen eines Otterfingers zur Pause ersetzt werden. Wahrscheinlich waren das alles Faktoren, warum die SG „nie in den Wettkampf-Modus gefunden hat“, wie Foraterra analysiert. Ein Fehler im Spielaufbau führte zum 1:0, ein weiterer zu einem Elfmeter, der gleichbedeutend mit dem Endstand war. „Wir haben zu viele Fehler gemacht“ resümiert der Trainer. cga

Genclikspor Bad Tölz - ASC Geretsried 0:6 (0:3) – Der neue Trainer der Tölzer, Ibrahim Tokdas, wollte die Gäste aus Kreisklasse, „schon ärgern“, ASC-Coach Tasso Lasidis hingegen sprach nur von dem klaren Ziel, „eine Runde weiterzukommen“. Letztendlich wurde es eine eindeutige Sache für die Geretsrieder. Bereits nach 13 Minuten konnte Florian Krone einen Strafstoß zur Führung verwandeln. Kevin Weidlich und Raphael Paringer erhöhten dann im Zehnminutentakt auf 3:0. Endgültig gelaufen war die Partie, als Genclikspors Torhüter Mahmut Verep in der 40. Minute des Feldes verwiesen wurde. „Die rote Karte war vollkommen berechtigt. Er hat den Ball verloren und dann den Stürmer gehalten“, bestätigte der Tölzer Trainer die Entscheidung. Tokdas bedauerte, dass ihm diesmal sein Stürmer Enes Arslan nicht zur Verfügung gestanden habe: „Dann hätten wir vielleicht nach dem Rückstand noch den Anschluss schaffen können. Der ASC hat das dann aber sehr clever gespielt.“

Ähnlich sah es Gästetrainer Lasidis, der sich über eine „rundum gelungene Partie“ freute und vor allem, dass „wir kein Tor kassiert haben“. Er hatte bei seinen Einwechslungen auch noch ein glückliches Händchen, denn die beiden frisch aus dem Urlaub gekommenen Cousins Sebastian (2) und Thomas Philp (1) erzielten die Treffer zum 6:0-Endstand. Damit tritt der ASC im Halbfinale der Gruppe Ost am Mittwoch, 2. August, um 19 Uhr gegen den Bezirksligisten BCF Wolfratshausen an. sd

Rot-Weiß Bad Tölz - BCF Wolfratshausen n.E. 6:8 (2:1, 3:3) – Brisantes Duell wird zum Pokalfight: Die Tölzer Kreisliga-Absteiger mussten sich in einem relativ ausgeglichenen, aber durchaus hitzigen Duell dem Bezirksligisten nach Elfmeterschießen geschlagen geben. Für die Tölzer ging es unter anderem gegen ihren Ex-Coach Tarkan Demir, der seit dieser Saison den BCF coacht. Die Partie büßte insofern ein wenig an Brisanz ein, als Demir selbst bei dem Spiel fehlte, weil er große Teile der Ersten Mannschaft im Training über das Feld scheuchte und Co-Trainer Ioannis Pavlidis für das Pokalspiel an die Linie schickte.

Dieser war mit der Leistung seines Teams, das vor allem aus Urlaubern und Trainingsabsenzlern der Ersten sowie Spielern der Zweiten bestand, insbesondere in der zweiten Hälfte zufrieden. Da holten die Gäste einen 1:3-Rückstand auf, nachdem Pavlidis in der Offensive ein wenig durchgetauscht hatte. „Vorher haben wir den Gegner unterschätzt, nicht so richtig ernst genommen.“ Es gab viele Chancen auf beiden Seiten. Tölz stellte durch Mohammed Mahmoud (10.) sowie zweimal Tobias Weber (34./61.) auf 3:1, nachdem Emmanuel Ojo (4.) die frühe Führung für die Wolfratshauser erzielt hatte. Denis Veliqi (62.) und erneut Ojo (78.) retteten Wolfratshausen in der Schlussphase ins Elfmeterschießen, bei dem die Gäste mehr Glück und die klareren Torschüsse hatten. nic