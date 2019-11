BCF Wolfratshausen: Rödl sieht Team in der Bringschuld

Der BCF Wolfratshausen geht ohne Personalsorgen in die Partie gegen Raisting. Nur hinter Ante Kraljevic’ (re.) Einsatz steht ein kleines Fragezeichen.

„Müssen bei Zuschauern etwas gut machen“

von Oliver Rabuser schließen

Mit dem 1:1 beim SV Aubing ist dem BCF Wolfratshausen der Einstieg in die Rückrunde ganz gut gelungen.

Wolfratshausen – Doch ist der überschaubare Abstand zur Gefahrenzone kein Grund, die Aufgaben vor der Winterpause in irgendeiner Weise entschleunigt anzugehen. Allein ein Sieg über den SV Raisting (Samstag, 14 Uhr, Farchet) würde für etwas Entspannung sorgen.

Viermal muss der BCF antreten, ehe er sich aus einem erneut turbulenten Kalenderjahr verabschiedet. Die Heimpartien gegen Raisting und Tabellennachbar Unterpfaffenhofen klingen lösbarer als die Exkursionen nach Penzberg und Brunnthal. Beide Teams führen die Bezirksliga relativ deutlich an. Eine Denkweise, die Mitch Rödl nur bedingt teilt. Dass ungünstiger postierte Klubs leichter zu bezwingen sind, liegt in der Natur der Sache. Dadurch steht der vermeintliche Favorit aber automatisch unter größerem Druck. „Man erwartet von uns gegen Raisting sicher mehr als in Penzberg“, hält Rödl fest.

Rödl zollt SV Raisting Respekt

Natürlich wolle man die Punkte zuhause „in jedem Falle“ einsacken. Aber so einfach ist das nicht. Raisting hat sich nach kolossalem Fehlstart mit einer „beeindruckenden Serie“ aus den Niederungen des Klassements gekämpft, steht aktuell sogar über den Abstiegsrängen. „So etwas muss man anerkennen“, zollt Rödl den Gästen Respekt. Zumal die Differenz zwischen beiden Klubs kein Faustpfand für Wolfratshausen darstellt: „Es sind nur vier Punkte, das ist uns bewusst.“

Rödl sieht sich und sein Team ohnehin in der Bringschuld. Auf eigenem Platz habe man zuletzt kein Verwöhnaroma verströmt. „Wir müssen bei den Zuschauern, auch wenn es meist nur wenige sind, etwas gut machen“, betont der 34-Jährige. Der von Trainerseite proklamierte Offensiv-Fußball soll wieder mehr akzentuiert werden – ohne Abstriche in anderen Mannschaftsteilen. „Nicht zulasten der Defensive“, stellt Rödl klar.

Bereits im Hinspiel, das mit drei Dzafic-Treffern und 4:0 deutlich zugunsten des BCF endete, benötigte man Zeit, um Raisting zu knacken. Inzwischen aber habe sich das Team von Johannes Franz in „Offensive und Umschaltspiel“ verbessert. Gleiches gilt für die Quantität des BCF-Kaders. Cengiz Buyar und Basti Schnabel sind zurück, einzig hinter Ante Kraljevic steht noch ein kleines Fragezeichen.

BCF Wolfratshausen: Radic – Lichtenegger, Rödl, Hummel, Keskin, Kraljevic, Lehr, Kantar, R. Schubnell, P. Schubnell, Dzafic – Herbert, Rose, Buyar, Schnabel.