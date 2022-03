BCF Wolfratshausen: Tabellenführer ist zu stark für BCF

Von: Oliver Rabuser

Die mannschaftliche Geschlossenheit ließen Peter Schubnell (re.) und der BCF Wolfratshausen dieses Mal vermissen und unterlagen beim Tabellenführer Oberweikertshofen mit 1:3. © weber

Der BCF Wolfratshausen war am Samstag beim SC Oberweikertshofen zu Gast. Dort gab es gegen den neuen Tabellenführer der Bezirksliga eine 1:3-Niederlage.

Oberweikertshofen/Wolfratshausen – Im dritten Match des Jahres ist die Erfolgsserie des BCF Wolfratshausen gerissen. Die 1:3 (0:1)-Niederlage beim neuen Bezirksliga-Spitzenreiter SC Oberweikertshofen lässt sich in erster Linie mit dem Ausfall von Stammkräften, aber auch fehlender Umsicht in der Defensive erklären. Auf einem für sie noch ungewohnten Naturrasen fanden die Farcheter nicht zu der mannschaftlichen Geschlossenheit der vergangenen Wochen.

Wobei einige Kapitel dieses Dramas bereits vor Anpfiff verfasst werden mussten. Paul Müllers Knöchel war noch dick von der Vorwoche. Zu dick, um einen Einsatz zu riskieren. Somit fiel der Stabilisator der linken Abwehrseite schon mal aus. Es folgte Jona Lehr wegen eines positiven Corona-Schnelltests im nahen Umfeld. „Seine Qualität konnen wir nicht ersetzen“, bedauerte Coach Mitch Rödl die notwendige Vorsichtsmaßnahme bei seinem Trainerkollegen. Und auch Manuel Spreiter war Leidtragender der Pandemie. In Summe zu viel des Schlechten, um ohne Unterbrechung an der möglichen Erfolgsstory zu basteln.

Die Heimelf sorgte mit Chip-Bällen für Gefahr

Wolfratshausen bekam es im ersten Abschnitt nicht gebacken, so tief wie ausgemacht zu stehen. Um auf dem großen Platz die Abstände zu halten, rückten die Defensivspieler automatisch weiter als geplant nach vorne. So blieb hinter der Abwehrkette oftmals Raum für die sogenannten Chip-Bälle, die der SCO gerne pflegt. Einer dieser Bälle segelte über Timon Hummel auf den Schlappen von Mehmet Ayvaz – 0:1 (15.). Ein Lattentreffer der Gastgeber rechtfertigte das Pausenergebnis.

Hummels ungenaues Zuspiel auf Rödl begünstigte dann Ayvaz’ zweiten Streich in der 58. Minute. Eine schwer zu händelnde Hypothek für den Ballclub, der zwar zum Anschlusstreffer, in der Folgezeit aber zu keinen weiteren Tormöglichkeiten kam. Kayra Arikan wurde nach feiner Stafette über Matija Milic und Basti Schnabel im Sechszehner gefällt, und Musti Kantar verwandelte souverän vom Punkt (62.). Als dann ein Flipperball Maximilian Schuch vor die Füße fiel und der das 3:1 für die Hausherren markierte, war die Sache für den BCF gelaufen. Arikans Freistoß an die Latte war die letzte Aktion. „Oberweikertshofen war einen Tick cleverer“, resümierte Rödl. (or)

SC Oberweikertshofen - BCF Wolfratshsn. 3:1 (1:0)

Tore: 1:0, 2:0 (15.,58.) Ayvaz, 2:1 (62./FE) Kantar, 3:1 (77.) Schuch. – Schiedsrichter: Bouacha (Kirchseeon) – Zuschauer:160.

BCF: Neumeier – Weilguni (73. Bonic), Hummel, Rödl, Stipic (46. Camara), Schubnell, Kantar, Arikan, Milic, Schnabel, Uguz (87. Hölting).