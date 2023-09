Derbysieg mit Chancenwucher: BCF Wolfratshausen setzt sich gegen FSV Höhenrain durch

Von: Dominik Stallein

Teilen

Die Entscheidung fällt erst in der Verlängerung: Die Wolfratshauserinnen – hier BCF-Flügelspielerin Selina Schauer (re.) gegen Lisanne Röhrdanz – machten es im Derby gegen den FSV Höhenrain spannend. Foto: Hans Lippert © Hans Lippert

Der 2:0-Sieg des BCF Wolfratshausen über die Fußballerinnen des FSV Höhenrain war ein hartes Stück Arbeit. Genau das, was Trainerin Franzi Hein erwartet hatte.

Wolfratshausen/Höhenrain – Gegen Höhenrain stand nicht nur das Nachbarschaftsduell der Bezirksoberliga am ersten Spieltag auf dem Programm. Es war zudem die Partie des Vorjahreszweiten gegen den letztjährigen Dritten. „Es war ein bisschen ein nervenaufreibendes Spiel“, fasst Hein zusammen. Zum einen, weil es die Gäste zuverlässig schafften, den BCF-Angriffen mit disziplinierter Abwehrarbeit immer wieder die Luft zu nehmen. Zum anderen, weil es den Gastgeberinnen trotz augenfälliger spielerischer Überlegenheit nicht gelang, den letzten Kontakt noch konsequent genug zu gestalten und zu vollstrecken.

Und das, obwohl genügend Chancen da gewesen wären: Nach einer Ecke traf Franziska Hilmers Kopfball nur die Latte. Einen langen Freistoß von Marina Siegl konnte Stürmerin Lena Jocher am Fünfmeterraum nicht verwandeln. Ein flacher Volley von Hannah Förg zischte mit viel Tempo am Pfosten von Höhenrains Torhüterin Jessie Gerlach vorbei, die sich mehrmals auszeichnen konnte.

Lena Jocher erlöst den BCF Wolfratshausen in der Nachspielzeit mit dem zweiten Treffer

Erst nach dem Seitenwechsel – per Elfmeter – gelang es den Farcheterinnen, in Führung zu gehen. Hannah Förg verwandelte nach einem Foul an Annah Rauh (48.). Der BCF drückte auf die Entscheidung, erarbeitete sich Chancen und kam mit viel Druck aus der Halbzeitpause. Ein Volleyschuss von Kristina Schuster ging jedoch knapp vorbei – ein Freistoß von Linksfuß Siegl schepperte gegen den Pfosten. „Wir haben es nicht geschafft, den Sack zuzumachen“, resümiert Hein.

Als FSV-Keeperin Gerlach in der Schlussphase einen zweiten Elfmeter parierte, sorgten sich einige BCF-Fans, dass sich der Chancenwucher noch rächen würde. Bis sich in der langen Nachspielzeit Lena Jocher im Sechzehner aus der Deckung löste und aus spitzem Winkel zum 2:0 traf.

„Ich hoffe, dass uns der Sieg hilft, die Nervosität aus dem ersten Spiel abzulegen“, sagt Hein. Gerade in der Anfangsphase war die der Mannschaft deutlich anzumerken. (DOMINIK STALLEIN)