„Schlecht, schlechter, am schlechtesten“: Wolfratshausen-Reserve kassiert herbe Klatsche

Gebremst: Mit viel Einsatz stoppt BCF II-Verteidiger Alexander Bares (am Boden) den Flügelflitzer der Spielgemeinschaft, Niko Gorski. © Hans Demmel

Auch wenn seine Mannschaft gegen die bereits gesicherte SG Schäftlarn/Baierbrunn in der Außenseiterrolle steckte, war BCF II-Coach René Stoiber nach der 1:5 (0:4)-Pleite aufgebracht.

Wolfratshausen –„Das war schlecht, schlechter, am schlechtesten“. Im Kampf um den Klassenerhalt wird jeder Punkt benötigt, doch die Gäste bestimmten über die gesamte Spielzeit das Geschehen. „Ich bin zufrieden, wir wollten dominant auftreten, das ist uns gelungen“, freute sich SG-Trainer Florian Strobl.

Die Hintermannschaft der Hausherren um Matej Bonic hatte sich auf den offensivstarken Gegner eingestellt, wurde jedoch durch präzise Bälle mehrmals ausgehebelt. „Da kannst du die beste Viererkette haben, wenn der Gegner aus dem Mittelfeld ungestört die Kugel durch die Schnittstelle spielen kann, ist schnell Gefahr vor dem Kasten“, monierte Stoiber.

Und so war es auch schon bald passiert: Alvin Sainovic bekam das Spielgerät in den Lauf gespielt, scheiterte zunächst an Keeper Florian Scheidler, doch der Nachschuss saß. Die SG blieb am Drücker, nur selten schafften es die Gastgeber bis an den gegnerischen Strafraum. Nur wenig später zog Jasin Dzemaili zieht an Bonic vorbei und schob die Kugel zum 2:0 in die Maschen.

Damit war bei den Gästen der Torhunger jedoch längst nicht gestillt. Meist angekurbelt von Kapitän Lorenz Dippel rollten die Angriffe. Zielspieler war Valentin Reheis, und der erhöhte mit zwei Treffern auch zum 4:0-Pausenstand.

„Wir machen so weiter wie vor dem Wechsel“, stachelte Dippel seine Mitspieler nach Wiederbeginn an, doch die Torfabrik geriet ins Stocken. Alexander Bares rettete auf der Linie, und im Gegenzug erzielte Roman Didkovskyi das Anschlusstor. In Gefahr geriet der Gästesieg aber nicht mehr. Vielmehr traf Mathieu Landenburger noch zum 5:1-Endstand.

Noch kann der BCF Wolf-ratshausen II den Klassenerhalt aus eigener Kraft schaffen, denn in den verbleibenden drei Begegnungen geht es jeweils gegen direkte Konkurrenten im Abstiegskampf. (Hans Demmel)

BCF Wolfratshausen II – SG Schäftlarn/B. 1:5 (0:4)

Tore: 0:1 (19.) Sainovic, 0:2 (24.) Dzemaili, 0:3 (31.) Reheis, 0:4 (40.) Reheis, 1:4 (69.) Didkovskyi, 1:5 (82.) Landenburger. – Schiedsrichter: Giovanni Schalk (FC Bayern M.). – Zuschauer: 10.

BCF II: Haas - Graf, Yavuz, Bares, Mair, Berisha, Didkovskyi, Juric, Hölting, Muradian, Bonic. Eingewechselt: Stober, Karajica.