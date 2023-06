„Spielerisch müssen wir uns deutlich steigern“: BCF-Kapitän Weilguni mit deutlicher Erkenntnis

Von: Oliver Rabuser

Am Zusammenspiel unter den vielen Neuzugängen haperte es im ersten Vorbereitungsspiel. © hans lippert

Die Wolfratshausener starten die Testreihe gegen Manching mit einer Niederlage. Das Team bestand aus vielen Neuzugängen und wenigen Stammspielern.

Wolfratshausen – Der erste Test geriet zum Reinfall. Am Samstag unterlagen die Fußballer des BCF Wolfratshausen dem SV Manching mit 1:4 (0:2). Mit Ardian Geci schaffte einer der vielen eingesetzten Neuzugänge kurz nach Seitenwechsel den Anschlusstreffer zum zwischenzeitlichen 1:2. Viel mehr war aus Farcheter Sicht in dieser Partie dann aber nicht geboten.

„Spielerisch müssen wir uns deutlich steigern“, resümierte Patrick Weilguni, der im ersten Abschnitt als Spielführer agierte. Gerade mit Blick auf eine an sich ordentliche zweite Spielhälfte, in der gleichwohl jedwede Chance auf den Ausgleich ausblieb.

Wolfratshausen kassiert „unnötige“ Gegentore – Gecis erzielt Ehrentreffer

Nach gefälliger Anfangsphase kamen die Gastgeber durch das 0:1 merklich von der Spur ab. „Etwas eingebrochen“, präzisierte Weilguni, der einen verdienten 0:2-Pausenstand für den Nord-Bezirksligisten einräumte. Insgesamt sei das Treiben der Heimelf „noch nicht so gut anzuschauen“ gewesen. Freilich fehlten jede Menge Stammspieler. Klar war auch, dass die zahlreichen Neuzugänge nicht auf Anhieb harmonieren würden. „Dazu kennen wir uns zu wenig“, konstatierte Weilguni.

Gecis Torerfolg war einer der wenigen Höhepunkte. Der Ex-Penzberger traf nach energischem Nachsetzen von Marco Ivic und dessen folgendem Steckpass. Als ärgerlich wertete Weilguni den Schlussakkord der Partie. „Zwei unnötige Gegentore“, gaben dem Verlauf einen falschen Anstrich. „Das darf wirklich nicht passieren“, stellte der Routinier klar.

Das nächste Match steht für die Elf von Trainer Tarkan Demir am Freitag, 27. Juni, auf dem Programm. Dann treten die Farcheter um 19.30 Uhr beim Nord-Bezirksligisten TSV Eching an. (or)