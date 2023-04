BCF Wolfratshausen erneut auf Trainersuche: Leo Fleischer hört auf

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Nur noch in drei Heimspielen werden die Fans des BCF Wolfratshausen Leo Fleischer (Mi.) auf der Trainerbank erleben: Der 25-Jährige hört zum Saisonende auf. © or

Der BCF Wolfratshausen ist mal wieder auf Trainersuche. Leo Fleischer fehlt die Zeit. Er hat seinen Abgang am Saisonende angekündigt.

Wolfratshausen – Kaum ein Fußballverein in der Region ist von personellen Fluktuationen ähnlich stark betroffen wie der BCF Wolfratshausen. Konstant ist an der Kräuterstraße lediglich die Inkonstanz – sportlich, wie personell. Vom Abstieg aus der Bayernliga weg gerechnet, schlüpften unzählige Kicker in das grüne Farcheter Leiberl, womit sich das Gefüge um einen festen Kern an Routiniers jährlich ganz wesentlich erneuert hat.

Und auch auf der Trainerbank ist Fortdauer ein Fremdwort. Seit dieser Woche ist klar: Leo Fleischers Tätigkeit wird in den Annalen des Klubs als Kurzstrecke dokumentiert werden. Nach dieser Saison und 22 Spielen als verantwortlicher Übungsleiter ist für den 25-Jährigen schon wieder Schluss. Ein Nachfolger schien bereits gefunden, sprang aber wegen eines konkurrierenden Angebots ab.

„Ich kann nicht eindeutig einschätzen, wieviel Kapazität mir für diese Rolle bleibt.“

Fleischer nennt drei Gründe für seine Entscheidung, die allesamt nachvollziehbar und gut argumentiert sind. Ein ganz maßgeblicher Punkt ist der Faktor Zeit. Der 25-Jährige bastelt im Studium an seiner Masterarbeit in der Fakultät Sportwissenschaften. „Die Trainertätigkeit fordert mich und spannt mich auch sehr ein“, sagt er.

Ab Mai wird Fleischer einen Lehrgang für Sportpsychologie belegen. Daneben entwickelt er Spielanalysen für Manuel Baum, den ehemaligen Bundesligatrainer des FC Augsburg. Allein diese Gemengelage hindert den Wolfratshauser daran, seinem Heimatverein weiter konstant zur Seite zu stehen: „Ich kann nicht eindeutig einschätzen, wieviel Kapazität mir für diese Rolle bleibt.“

Leo Fleischer fordert „zwei oder drei Leute mehr“ beim BCF Wolfratshausen

Weiter unterfüttert wurden die Überlegungen des jungen Trainers durch das langjährige Kardinalproblem beim BCF: Es gibt einfach zu wenige Helfer, die dem Verein treu und dauerhaft beistehen. Fleischer gibt zu bedenken, dass er die Kaderplanung und den nötigen Umbruch im Team eigentlich primär in einer Funktion als Sportlicher Leiter vorantreiben müsste und nur so glaubwürdig Entscheidungen treffen könne.

Diese Aufgabe nehme er ohnehin schon wahr, was seiner Präferenz widerspricht: „Persönlich sehe ich mich weiter als Trainer.“ Die Arbeit mit der Mannschaft habe ihm viel Spaß gemacht und sei eine „Mega-Erfahrung“ gewesen. Doch sei der Verein „zu dünn“ aufgestellt, der Bedarf nach „zwei oder drei Leuten mehr“ absolut dringlich, um sich zukunftsorientiert aufzustellen.

BCF Wolfratshausen: Erster Nachfolge-Kandidat für Leo Fleischer hat abgesagt

Letztlich aber war es ein Stück weit auch der Wunsch nach Veränderung. Sechs Jahre lang betreute Fleischer Jugendmannschaften des BCF, selbst während er in Ismaning und Deisenhofen seine Lehrjahre als Coach initiierte. Selbstbestimmt anstatt von einem Tag auf den anderen aufzuhören, sei ein „Privileg“, das er nunmehr nutze auf dem Weg nach einer „neuen Herausforderung“.

Misslungen ist indes der Wunsch von Fleischer und Abteilungschef Helmut Forster, umgehend einen Nachfolger zu präsentieren. Der sollte ursprünglich am Dienstag vorgestellt werden, just nachdem der scheidende Coach seiner Elf die Neuigkeit verkündet hatte. Der zugehörige Name wird unter Verschluss gehalten – Fleischer verriet nur, dass die vor Einigung eingetroffene Offerte für den Kandidaten hilfreich bei der Erlangung der A-Lizenz sei. Nunmehr stünden weitere Gespräche an; von einer raschen Zusage sei gleichwohl nicht auszugehen. (or)