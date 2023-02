Bei Dötsch-Debüt: BCF Wolfratshausen kassiert herbe Testspiel-Pleite gegen TSV Aindling

Von: Oliver Rabuser

Comeback in der ersten Mannschaft des BCF: Fabio Ratte. © Oliver Rabuser

Der BCF Wolfratshausen musste im Testkick gegen den TSV Aindling eine deftige Pleite einstecken. Neuzugang Jean-Luca Dötsch debütierte.

Aindling/Wolfratshausen – Die Aussagekraft von Testspielen ist das eine, gegen einen Konkurrenten aus einer vergleichbaren Spielklasse gleich unterzugehen das andere. So kassierte der BCF Wolfratshausen am Samstag beim schwäbischen Bezirksliga-Zweiten TSV Aindling eine 1:6 (0:3)-Niederlage.

Auf dem Kunstrasenplatz in Gersthofen unterlief den Farchetern gleich beim ersten TSV-Angriff ein Eigentor zum 0:1. Mitte der ersten Halbzeit musste dann Musti Kantar wegen muskulärer Probleme infolge eines Luftkampfs raus; kurz nach der Pause folgte Timon Hummel, vorsorglich, nachdem er umgeschnackelt war. Coach Leo Fleischer hatte ob des Fehlens diverser Stammkräfte einige Spieler aus der zweiten Mannschaft nominiert, darunter Fabio Ratte und Andreas Glavas. Dem Defensivspezialisten gelang nach einem Eckball immerhin der Ehrentreffer zum 1:4-Zwischenstand.

Das ungleiche Ergebnis war für den Trainer allenfalls zweitrangig. Fleischer ging es darum, Eindrücke zu sammeln: „Und das war der Fall.“ Unter anderem sorgten die beiden Gegentore in der Schlussphase bei ihm für Unmut: „Da wurde nicht mehr alles dafür getan, mit letzter Konsequenz zu verteidigen.“ Nachlässigkeiten bei der Einstellung sind für den ehrgeizigen Übungsleiter ein Unding.

Bleibt noch der erste Eindruck der Neuzugänge, von denen zwei im Einsatz waren. Furkan Yavuz agierte wie zuletzt in Holzkirchen als Innenverteidiger anfänglich mit Problemen im Körperspiel, aber auch einer erkennbaren Steigerung mit fortschreitender Spielzeit. „Er hat sich stabilisiert“, urteilt Fleischer, der Yavuz ob seines Vorwärtsdrangs tendenziell eher als Linksverteidiger sieht. In seinem gewohnten Betätigungsfeld, dem zentralen Mittelfeld, debütierte Jean-Luca Dötsch. Auch er muss sich nach seinem Ausflug in die Kreisklasse erst wieder an das höhere Niveau heranarbeiten; Potenzial ließ er dennoch erkennen. „Seine Qualitäten am Ball und bei der Übersicht sind aufgeblitzt“, befand Fleischer.