„Noch keine Punktspieltauglichkeit“: BCF Wolfratshausen unterliegt Kreisligist

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Der Ex-Tölzer Argjent Veliqi (grün) traf beim Test in Eching zum zwischenzeitlichen 1:1. Foto: or © or

Der BCF Wolfratshausen ist noch nicht auf Betriebstemperatur. Beim Kreisligisten TSV Eching gab es eine 1:2-Niederlage.

Eching/Wolfratshausen – Mit der Abwärtsspirale kennen sich beide Klubs gut aus. Beim TSV Eching liegen die Zeiten der damals drittklassigen Bayernliga schon Dekaden zurück, jetzt sind die Zebras bis in die Kreisliga abgesunken. Beim BCF Wolfratshausen ging es von der Bayernliga hinunter in die Bezirksliga, wo nunmehr ein personeller Neuaufbau ansteht.

Am Dienstag traf man sich im Willi-Wiedhopf-Stadion zum freundschaftlichen Vergleich, den die Echinger mit 2:1 für sich entschieden.

Für den BCF ergibt sich nach knapp der Hälfte der Vorbereitungszeit erhebliches Optimierungspotenzial. „Man merkt, dass das Team nicht eingespielt ist“, kommentiert Heinz Tochtermann mit Blick auf ein Dutzend Neuzugänge. Freilich steckten ihm kernige Übungseinheiten der Vorwochen in den Knochen. Trotzdem: Tochtermann attestiert seinen Mannen „noch keine Punktspieltauglichkeit“.

In Eching fehlte es in allen Bereichen. „Zu passiv, im Spielaufbau zu behäbig“, urteilt der 66-Jährige. Die läuferische Schiene passe nur beim Ballbesitz, im Gegenpressing brauchen Reaktionsschnelligkeit und Verschieben in den Räumen zu viel Zeit. Tochtermann hofft, dass es sich mit komplettem Kader anders darstellt. Am Dienstag fehlten Matej Bonic, Anto Stipic, Basti Schnabel, David Rose und Timon Hummel.

Auffällig waren die Masse an Stockfehlern und der Mangel an Vorstößen in die Tiefe. „Zuviel quer gespielt, wir müssen offensiv flüssiger werden“, fordert Tochtermann. Die Gegentore fielen nach einem Standard, später nach einem Angriff über rechts, bei dem weder die Flanke unterbunden, noch die Zentrumsspieler zureichend beachtet wurden. „Bei der Abstimmung hat’s hinten und vorne gefehlt“, moniert der neue Übungsleiter. Den Ausgleich markierte SV-Tölz-Neuzugang Argjent Veliqi durch Nachsetzen beim abgefangenen Ball von Jona Lehr auf Manu Spreiter.

Schwierig gestaltet sich die Suche nach einem Torhüter. Das letzte Objekt der Begierde bekam keine Freigabe, Alternativen gibt es nicht. Nachdem der Test beim SV Ascholding/Thanning am vergangenen Sonntag wegen Spielermangel der Gastgeber gestrichen wurde, geht es für die Farcheter am kommenden Samstag in Holzkirchen weiter. Tochtermann spricht vor dem Duell mit dem Landesligisten von „einer Zerreißprobe“. Der TuS beginnt eine Woche später mit der Punktrunde. „Holzkirchen wird alle unsere Schwächen aufdecken“, ist sich Tochtermann sicher. (Oliver Rabuser)