Winkelzüge in der Offensive: BCF Wolfratshausen zum Auftakt gegen Murnau mit Optionen im Angriff

Von: Oliver Rabuser

Teilen

BCF-Trainer Tarkan Demir bescheinigt Tahir Dalgin (re.) große Fortschritte in der Offensive. © Oliver Rabuser

In die neue Saison startet der BCF Wolfratshausen mit einem Heimspiel gegen den TSV Murnau. Unklar ist aber noch, wie die Startelf aussehen wird.

Wolfratshausen – Die Grundstimmung ist positiv, die personellen Voraussetzungen sind es nur bedingt. „Wir haben Bock auf Samstag“, sagt Tarkan Demir stellvertretend für seine Mannschaft vor dem Saisonauftakt zuhause gegen den TSV Murnau (Samstag, 14 Uhr). Mangels verfügbarer Flügelspieler sieht sich der neue Coach des BCF Wolfratshausen aber gleich am ersten Spieltag zur Improvisation genötigt.

BCF-Cheftrainer Demir sieht seine Mannschaft aktuell „zwischen 60 und 70 Prozent“

Demirs Findungsphase in Farchet ist abgeschlossen. Mit dem Team kommt er gut klar. Sportlich hingegen braucht’s noch etwas Nachhilfe. Mit Blick auf Leistungsvermögen, Abläufe und Automatismen sieht er die BCF-Elf noch nicht einmal auf der Zielgeraden. „Zwischen 60 und 70 Prozent“, nennt er einen Orientierungspunkt. Das hat seine Gründe.

Von Vollzähligkeit war der Kader in den vergangenen Wochen weit entfernt. Unerwartet viele Blessuren mischten sich ungünstig in die Testphase. „Urlauber hast du planen können, aber die Verletzten sind unser großes Manko.“

Vier Flügelspieler fehlen verletzungsbedingt – Defensive steht mit Barrie und Kresta

Wobei mit Alex Bares, Adrian Geci, Matej Bonic, Marco Ivic und Argjent Veliqi allein die Ferienfraktion groß ist. Schmerzlicher wertet Demir das Verletzten-Quartett um Daniel Zielinski, Marinus Estner, Jonas Fottner und Emre Uguz. Die drei Letztgenannten sind im Grundsatz aussichtsreiche Anwärter für die Besetzung der Flanken. Freilich gibt es Spieler, die einspringen könnten. „Aber die fehlen uns dann auf anderen Positionen“, gibt der Coach zu bedenken.

Den auffälligsten Eindruck in der Vorbereitung gemacht und damit die Tür zum Stammplatz geöffnet, haben die Innenverteidiger Mohamad Barrie und Bernhard Kresta. Der langjährige Waldramer sogar mit der stolzen Bilanz, sämtliche Übungseinheiten absolviert zu haben. Auch Tarek Dalgin und Fatih Kogyicit bestätigt Demir „einen Riesenschritt“.

Erfahrung oder Frische? Demir mit Optionen im Sturm

Unklar scheint die Situation im Angriff. Manuel Spreiters Einsatz im Pokal während der Woche war gerade mal dessen dritter Fußabdruck seit Trainingsbeginn. Emmanuel Ojo hat durch zwei Treffer bei Rot-Weiß seinen Hut in den Ring geworfen. Gut möglich aber, dass Demir zunächst auf Altbewährtes setzt, somit Musti Kantar und Jona Lehr stürmen lässt. Im Tor sieht der Trainer Adrian Neumeier und Mahir Halilovic gleichauf. Die Entscheidung, wer zwischen den Pfosten steht, fällt am Spieltag.

Dass mit Murnau gleich einer der Mitfavoriten an der Kräuterstraße gastiert, sieht Demir keinesfalls als Nachteil. Zwar zeigen die Drachen seiner Elf definitiv auf, an welchen Stellen es noch zwickt. „Aber auch ein Top-Team muss selbst erst einmal finden.“ Zumal dem Vernehmen nach die Murnauer Schlüsselspieler Michael Marinkovic, Schorsch Kutter und Bastian Adelwart nach Verletzungen aus der Vorsaison zum Start in die Runde noch passen müssen.

BCF Wolfratshausen:

Halolivoc/Neumeier, Weilguni, Barrie, Kresta, Müller, Schubnell, Kantar, Ratte, Kocyigit, Yavuz, Lehr, Eismann, Ojo, Thankgod, Talgin, Spreiter, Mastoridis.