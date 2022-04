BCF Wolfratshausen: Unvermögen vor dem Tor

Von: Oliver Rabuser

Der 1:1-Ausgleich gelang Jona Lehr (li.), mehr war für den BCF nicht drin. © or

BEZIRKSLIGA BCF Wolfratshausen unterliegt SV Aubing mit 1:3

Wolfratshausen – Das Saisonfinale um die Aufstiegsplätze in der Bezirksliga Süd findet nun definitiv ohne den BCF Wolfratshausen statt. „Man muss realistisch sein“, kommentierte Mitch Rödl die Ausgangslage vor den finalen vier Saisonmatches nach der 1:3-Niederlage im Heimspiel am Mittwoch gegen den SV Aubing. Der Wahrheit ins Gesicht zu blicken, ist oftmals gar nicht so einfach. Trainer Rödl lenkte den Akzent bewusst auf seine Mannschaft, sprach sowohl von „Unvermögen vor dem Tor“ als auch „schlecht verteidigten Standards.“

Unvermögen vor dem Tor

Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Denn der Unparteiische verweigerte den Farchetern nicht nur einen klaren Strafstoß, er erkannte ihnen zu allem Überfluss auch noch ein reguläres Tor ab. „Keine Ahnung, wie das Abseits sein soll“, grübelte Rödl, als Manuel Spreiter nach Jona Lehrs Schuss zurückgepfiffen wurde. Zuvor interpretierte der Referee aus Sicht des Coaches ein unstreitiges Einsteigen des Aubinger Keepers gegen Paul Müller als nicht regelwidrig. „Mit dem Schiri hatten wir kein Glück“, formulierte der 36-Jährige seine Kritik gegen das Dreiergespann dezent. Wohlwissend um die Versäumnisse im eigenen Lager.

Bevor das Schicksal seinen Lauf nahm

Nico Eismann und Peter Schubnell vergaben Hochkaräter, weit bevor das Schicksal seinen Lauf nahm. „Die machen wir leider nicht“, bedauert Rödl. So waren es die Gäste von der Kronwinkler Straße, die nach einem Steckpass und einem wuchtigen Schuss auf die kurze Ecke in Führung gingen. Ein Malheur, das die Flößerstädter in Person von Jona Lehr noch korrigieren konnten. Der spielende Co-Trainer erspähte den SVA-Keeper zu weit vor seinem Kasten und überlistete ihn mit einem Chip aus annähernd 30 Metern. Im zweiten Abschnitt machte sich dann das Fehlen von Musti Kantar bemerkbar. Weit stärker als befürchtet. Die Präsenz des Routiniers fehlte dem Ballclub bei den zwei maßgeblichen Standards. Ein Eckball der Gäste wurde zunächst geklärt, fiel aber letztlich doch dem Aubinger Angreifer vor die Füße – 1:2. Und nach einem Freistoß aus dem Halbfeld, war gleich gar kein Bewacher des vollstreckenden Torschützen auszumachen. Der Weisheit letzter Schluss war dieser Zwischenstand gleichwohl noch nicht. Aber Lehr brachte die Kugel frei vor dem Keeper nicht im Tor unter, traf überdies wie später Schubnell lediglich den Pfosten. „Wir waren spielerisch nicht gut, hatten aber die klareren Chancen“, bilanzierte Rödl. OLIVER RABUSER

BCF Wolfratshausen – SV Aubing 1:3 (1:1)

Tore: k. A.. – Schiedsrichter: Raffael Dauner (SpVgg Unterhaching). – Zuschauer: 100.

BCF Wolfratshausen: Herbert, Eismann, Hummel, Stipic, Müller, Bonic, P.Schubnell, Schnabel, Spreiter, Rödl, Lehr - Rose, Arikan, Milic, Hölting.